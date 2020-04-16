【新冠肺炎】新iPhone SE姍姍來遲　疫情未完消費意欲低難估銷情

蘋果公司（Apple）4月15日公布推出新iPhone，第二代的iPhone SE只售3,399港元，為2018年以來價格最低的iPhone。不過受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，中國工廠停工，導致產品比原定的計劃延遲推出。如今疫情尚未結束，消費意欲低，有分析認為新iPhone的銷情難以估計。

第二代iPhone SE香港時間4月17日晚上8時起接受預訂，相信必定吸引大量「果迷」搶購，尤其最鍾愛iPhone SE的用家，相隔多年終於可以迎來新一代的產品。

受到疫情影響，蘋果推出第二代iPhone SE的計劃可謂困難重重。《日經亞洲評論》引述知情人士報道，iPhone SE原定2月底投產，但因為大部份供應商的生產設施位於中國，封城導致工廠停產，被迫押後至3月底投產。產品也由原定3月中面世延至4月中。

《華爾街日報》引述市場研究公司Omdia智能手機分析員Wayne Lam指，蘋果公司在疫情下推出SE而非其他型號的iPhone已經是種幸運，因為大部份零件都是採取與前作一樣的零件，易於組裝，而且低價的特點也在疫情下變得吸引。

其他分析員卻認為，按目前情況仍然難以評估第二代iPhone SE的需求。《日經亞洲評論》引述直接了解最新iPhone SE推出的人士指，「平價iPhone主要針對相對低收入的消費者，但目標顧客和他們的家庭卻嚴重受到疫情打擊……在這些情況下，很難預測和建立庫存。沒有人知道歐美真正的市場需求。」

第二代iPhone SE定價低也有機會如第一代iPhone SE推出時般拖低蘋果公司的毛利率。Counterpoint Research分析員沙阿（Neil Shah）也指，缺乏5G功能導致中國銷情或受影響。不過SE的新鏡頭或吸引用家拍攝更加相片，有助發展iCloud服務。