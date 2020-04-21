【新冠肺炎】IMF：170國經濟面臨負增長　或採取特殊措施應對

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情對全球多國經濟造成極大衝擊。國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）4月20日表示，疫情引發自經濟大蕭條以來最嚴重的一場危機。

格奧爾基耶娃4月20日在為保加利亞媒體舉行的視像記者會上表示，170個國家2020年經濟將出現負增長。她表示，「目前疫情形勢最嚴峻的國家並不一定受到最嚴重的經濟打擊，發展中國家和新興國家或將受到最嚴重的經濟影響。」

作為全球確診及死亡病例最多的國家，美國經濟受到疫情沉重打擊。圖為3月17日，人們在拉斯維加斯的一站式職業中心排隊領取失業救濟金。（AP）

格奧爾基耶娃在國際貨幣基金組織網站上發文指，國際貨幣基金組織已經採取大量措施來釋放資源，特別是針對新興市場和發展中經濟體。新興市場和發展中經濟體最近幾個月的資金外流規模達到1,000億美元，創下有記錄以來的最高水平。

格奧爾基耶娃表示，如果市場壓力繼續加劇，可能需要更多資源。鑑於許多國家的債務負擔已經高企，即使放貸條件寬鬆，也並非最好的解決方案。

格奧爾基耶娃指，國際貨幣基金組織或需要考慮在這場非常規危機中採取非常規措施，暗示解決方案可能包括加強與其他國際機構和私人部門的合作，但她並未透露細節。

格奧爾基耶娃還再次提出分配國際貨幣基金組織貨幣特別提款權（Special Drawing Rights）。她寫道，「我們隨時準備部署全部放貸能力，並動員全球金融安全網的各個層面，包括考慮動用特別提款權是否可以帶來更多幫助。」

特別提款權是國際貨幣基金組織創設的儲備資產和官方記賬單位，價值由美元、歐元、日圓、英鎊和人民幣這五種貨幣構成的貨幣籃子決定。IMF可以按照份額比例將特別提款權分配給參加特別提款權賬戶的成員國。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）4月16日表示，美國反對通過分配特別提款權創造流動性，作為應對冠狀病毒疫情的措施之一。路透文章稱，美國反對的原因是能為伊朗和中國提供新的融資渠道。