紐約5月期油暴升126%重回正值　6月期油大跌43%

原油期貨價格周二（21日）繼續大幅波動，前一日跌至負值的紐約5月期油在到期交付日回升至正值，每桶收報10.01美元，升47.64美元或126.6%。

不過，供應過剩、需求萎縮及庫存空間不足三大因素仍困擾著油價，成為現貨月份合約的紐約6月期油盤中曾低見每桶6.5美元，收報每桶11.57美元，跌8.86美元或43.4%，創1999年2月以來最活躍月份價格新低。

倫敦布蘭特6月期油最低跌至每桶17.51美元，收市每桶報19.33美元，跌6.24美元或24.4%，為2002年2月以來最低，而24.4%的跌幅亦是1991年以來最大單日跌幅。

有分析認為，由於供求嚴重失衡，以致紐約5月期油結算前大幅波動，受恐慌情緒影響，周二部份投資者拋售6月期油，同類情況未來恐會再次出現。

料「黑色4月」繼續異常動盪

石油輸出國組織部份成員國的能源部長計劃召開緊急電話會議，討論全球油市局勢，輪任主席國阿爾及利亞建議即時展開原定下月開始的減產。

國際能源署署長Fatih Birol在社交媒體發文表示，在這個「黑色4月」油市將繼續異常動盪，油組減產是一個好開端，但基於需求下降的規模，這樣的減產不足以立即重新平衡市場。