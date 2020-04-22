【油價暴跌】OPEC+部長召開緊急會議　未宣布任何新政策

紐約5月期油4月20日史無前例跌至負數。石油輸出國組織和盟友（OPEC+）石油部長4月21日召開緊急會議，商討油價暴跌的對策。不過聲明反映油組和盟友並無達成任何新政策措施。

油組和盟友本月較早前同意削減全球供應10%，5月1日起每日減產970萬桶，但仍然未能抵銷新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情帶來的石油需求下跌，引發油價暴跌。油組指，多個產油國代表召開非正式會議，商討對策，並重申減產承諾，同意定期召開會議商討市場走勢。

Several Ministers of the OPEC – non-OPEC producing countries, signatories of the Declaration of Cooperation held informal teleconfence to brainstorm the current dramatic oil market situation. pic.twitter.com/dIzYWhkgAG — OPEC (@OPECSecretariat) April 21, 2020

彭博社報道，油組輪值主席國阿爾及利亞提出即時減產，而非等到原定的5月1日開始減產，但建議未獲其他較大的成員國支持。暫時亦未知沙特阿拉伯和其他主要石油出口國如俄羅斯是否願意或能夠進一步減產。

油組聲明未提到參與會議的成員國。從秘書處發布的相片可見，阿塞拜疆、安哥拉、伊拉克、哈薩克斯坦、尼日利亞和委內瑞拉的代表均有出席。路透社引述油組知情人士指，油組最有影響力的產油國沙特、科威特和阿聯酋，以及俄羅斯均未有參與。