【新冠肺炎】「花花袋」品牌Cath Kidston日本分公司申請破產

英國品牌Cath Kidston的日本分公司因受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的衝擊，周三（22日）向東京地方法院申請破產，現已開始辦理相關手續。Cath Kidston的招牌復古「花花袋」一向很廣受女生歡迎，但總公司已於周二（21日）宣布永久關閉英國境內所有店舖，只保留網店服務。

日本放送協會（NHK）報道，Cath Kidston日本分公司「Cath Kidston Japan」的代理律師指出，公司成立於2014年，花卉圖案的手袋、錢包等用品深受年輕女性喜愛，在日本全國一共有大約40間分店，但這幾年經營持續呈現虧損，由於日本疫情擴大，當局上周四（16日）宣布全國進入緊急狀態至5月6日，Cath Kidston在境內的所有店舖均被迫歇業，令經營環境雪上加霜，負債總額約60億日元（約4.3億港元），因此向東京地方法院申請破產。

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Cath Kidston於1993年成立，涵蓋手袋、配飾、家居用品、服裝和兒童用品，在全球多個國家及地區均設有分店，商品以復古花卉圖案聞名，攻陷不少少女心。

4月初，Cath Kidston委託Alvarez & Marsal （A&M)）作為破產管理人尋求買家，但由於仍未能找到買家，近日公佈其擁有人霸菱亞洲投資（Baring Private Equity Asia；BPEA）已向A&M購回品牌及網店等部份資產，不過英國全數60間店舖則需要永久關閉，只會保留網店服務，將重心放向線上購物，940名員工之中只有32位能留下，換言之合共裁退908名員工；而Cath Kidston於香港則為太古集團旗下太古資源其中一個代理零售品牌。

（綜合報道）