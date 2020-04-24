【新冠肺炎】世衛意外發布試藥結果瑞德西韋被指療效微　美股急回

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美國吉利德科學公司（Gilead Sciences, Inc.）所生產的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），周四（23日）被指在中國的臨床試藥結果未如理想，結果導致該公司股價一度急跌，拖累美股高位急速回順，更幾乎蒸發所有升幅。

消息曝光後，美股道瓊斯指數由早段近400點的升勢，一度急速回落到只升7點。截至本港時間周五淩晨約1時30分，吉利德股價挫逾7%，報75.34美元。

據醫療新聞網站Stat引述世界衞生組織（WHO）意外公開的文件草稿透露，在中國的臨床試藥結果顯示，瑞德西韋未能改善患者的病情或減少血液中的病毒，且有明顯副作用；惟該試藥結果摘要其後已被刪除。

吉利德科學公司發表聲明稱，世衞的研究結論作出不恰當的描述，強調有關研究因參與試驗的人數太少而提前終止，因此無法獲得具有統計學意義的結果；另有數據顯示瑞德西韋有療效，尤其是對病情早期用藥的患者有幫助。

有份參與研究的維珍尼亞大學（University of Virginia）醫學院傳染病學家海登（Frederick Hayden）也反對研究失敗的說法。被問到研究結果是否說明瑞德西韋失敗，他稱：「這樣說並不正確，我的解讀與報道並不一樣」，並透露有關研究正在一份期刊進行評審，原始手稿中有一處錯誤，其後進行了訂正。

（綜合報道）