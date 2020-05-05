勞斯萊斯車受新冠肺炎疫情影響生產　另一商品產量卻創歷史新高

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴重影響全球汽車產業，就連勞斯萊斯（Rolls-Royce）也不例外，勞斯萊斯早已於3月暫停了英格蘭古德伍德的工廠生產，減少公司的開銷。雖然勞斯萊斯汽車生產線目前暫時沒有了往日的繁忙景象，但勞斯萊斯出產的另一商品的產量卻在創造着歷史新高，那就是珍貴的有機蜂蜜。

在第三個蜂蜜生產季中，勞斯萊斯養蜂場的25萬名辛勞「員工」再一次突破了2020年的產量目標。安穩度過冬日後，勞斯萊斯的英國蜜蜂們便飛出蜂箱，開始了辛勤的勞作。他們忙碌的身影遍布在面積達42英畝的勞斯萊斯工廠，這裡有超過50萬株樹木，灌木、野花繁茂生長。工廠內的生態屋頂，也成為了牠們的採粉天堂。

當然，勞斯萊斯的蜂蜜可不便宜，這些蜂蜜均由當地養蜂人精心手工加工，專供前往古德伍德車廠配置或提取汽車的客戶，並沒有對外販售，因此想要得到這罐蜂蜜必須先買一台勞斯萊斯的車，可以說是世界最貴的蜂蜜（點圖放大瀏覽）：

勞斯萊斯汽車的養蜂場項目，旨在應對目前英國蜜蜂所面臨的數量減少問題。蜜蜂是當地主要的傳粉昆蟲，牠們可以為多種樹木和植物進行花粉傳播，其中包括對勞斯萊斯之家所在地區農業經濟發展至關重要的果蔬作物。然而近年來，由於棲息地的缺失、傳粉植物數量不足，蜜蜂數量也面臨著極大的增長壓力。

與勞斯萊斯之家毗鄰的南唐斯國家公園的情況，是整個英國蜜蜂減少情況的縮影。在南唐斯國家公園，作為蜜蜂、大黃蜂和阿多尼斯藍蝴蝶等傳粉昆蟲主要聚集和採粉的白堊土丘陵地，面積僅佔公園總面積的4%，且分佈零散，這都讓傳粉昆蟲的日常作業變得愈加困難。

勞斯萊斯養蜂場項目恰在此時推出，更進一步推動了南唐斯國家公園信託基金提出「蜂帶運動」，此運動倡導支持當地農民和土地所有者通過種植品種多樣的花卉，將傳粉類昆蟲分散的棲息地串連在一起，更好地保證蜜蜂和其他傳粉昆蟲的繁衍生長。與此同時，該運動還鼓勵國家公園範圍內的居民和企業，通過在庭院種植野花等方式積極參與。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞斯萊斯車雖然疫情影響生產 不過另一項商品卻產量創新高！】