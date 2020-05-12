疫情下LVMH股價狂跌　Bernard Arnault身家縮水逾300億失首富寶座

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒影響，全球時尚奢侈品產業的銷量都出現了明顯下降，不少品牌也都想要通過降價的⽅式刺激消費者的消費慾望，挽救不斷下跌的銷量。但LV卻反其道而行，今年⼀⼆季度以來，LV全系產品的價格非但沒有下降，反而還經歷了兩次幅度不小的上漲。

但儘管商品價格上漲看似利潤提高，LVMH今年的虧損還是非常嚴重，據彭博億萬富豪指數顯示，今年LVMH股價下跌19%，老闆貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）淨資產縮水超過300億美元，可說是今年虧損最多的億萬富翁。

日前，LV公佈了今年集團營收模式和股價走向，正式向業界公佈了LV集團近期以來的經營情況。從官⽅公佈的數據來看，本年度LVMH的股價跌幅超19%，位於全球各地的LV門市也都悉數暫停營業，營業額明顯下降。

據業界專家分析，過⼤的經濟損失很可能就是LV近期兩次上調價格的最主要原因，在品牌銷量出現持續性下跌的趨勢下，LV要想在短時間內恢復營收，獲得更⾼利潤，提⾼產品單價或許是最簡單快速的⼿段。

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作為全球知名國際品牌，LV集團的線下門市廣泛分佈於世界各國，⽽受疫情影響，⼤部分歐美的LV門市都已被迫關停，銷量也出現大幅度的下跌。當中包含除了LV之外，還有集團旗下的精品代表像是 DIOR、FENDI、LOEWE、CELINE等，因為閉店1個月已經損失約10億美元。

而在今年1月17日，LVMH老闆貝爾納阿爾諾才剛問鼎世界首富，就因為疫情而淨資產縮水超過300億美元，損失的錢和亞馬遜主席貝索斯今年賺的差不多，也因此讓出世界首富的寶座。

阿爾諾登頂世界首富，曾預示著市場對未來奢侈品前景的極度看好。 2019年，奢侈品行業在全球零售業普遍不景氣的背景下逆勢上揚，世界三大頂級奢侈品集團表現搶眼。 LVMH集團股價上漲超過60%。但2020年奢侈品市場規模或將萎縮15%至35%，且全年預計損失600億至700億歐元。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：新冠狀病毒LVMH老闆損失300億 讓出世界首富寶座】