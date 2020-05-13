【新冠肺炎】Chanel「疫市」加價前夕　韓國顧客湧門店排長龍搶購

法國奢侈品牌Chanel 5月11日上調法國市場的商品價格，全球其他市場將會跟隨。消息一出，韓國首爾5月13日有逾百名顧客無懼爆發第二波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的風險，一早到百貨公司門外排隊搶購名牌袋。

位於首爾市中心的樂天百貨公司早上10時30分開始營業，不過逾百名戴口罩的顧客清早已經抵達，有人最早5時左右開始排隊等待派籌。韓國《亞洲日報》引述20多歲的姓崔顧客表示：「聽說我一直想買的手袋這次要加價25%，今天特意請一天假，5點起床乘坐的士過來的，今天是加價前最後一次機會了。」

54歲的李女士（Lee Ji-yeon，音譯）7時30分左右抵達，並指自己的未來女婿在另一間百貨公司排隊買Chanel手袋，送給她的女兒作為結婚禮物。她表示，曾多次到門市選購，仍然未下定決心購買，不過由於即將加價便決定買下來。

Chanel在首爾的公關代表指，公司全球其他市場將會跟隨上調商品價格，並表示在製造商和供應商面對挑戰的時刻，公司有必要透過可行方法繼續支持他們。

據指，部份地方小城市的專門店貨存量不足，不少消費者專程前去首爾、釜山等大城市，只為購買心儀的產品。樂天百貨指，5月1日至5月10日期間，奢侈品銷量比去年同期增加30%。

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梨泰院夜店爆發集體感染，包括3名百貨公司職員。樂天百貨總店有一名職員確診，現代百貨店中東店和忠清店也分別有一名職員確診。為徹底進行防疫工作，百貨店在入口處檢查顧客體溫，並要求顧客必須佩戴口罩。