富者愈富？　Amazon創辦人貝索斯料成首名萬億富豪卻惹眾怒

繼蘋果公司（Apple）和亞馬遜（Amazon）後，微軟（Microsoft）成為最新晉身「萬億俱樂部」的超級巨企。直到今日，世界仍然等待首位萬億富豪的誕生。根據最新估計，亞馬遜創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）將於2026年成為萬億富豪。不過眼見富者愈富，並不是所有人都感到高興。

中小企內容平台Comparisun 5月14日公布預測，指貝索斯將於2026年以62歲之齡榮登萬億富豪的寶座。貝索斯雖然因為與前妻離婚失去約380億美元的身家，但仍然是全球首富。根據彭博社億萬富豪指數，貝索斯現時財產總值1,460億美元。

中國恆大創辦人許家印、阿里巴巴主要創辦人馬雲、騰訊創辦人馬化騰、印度信實集團主席安巴尼（Mukesh Ambani）、法國LVMH主席阿爾諾（Bernard Arnault）和Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）也有望緊隨貝索斯加入「萬億俱樂部」。

外界盛傳亞馬遜創辦人貝索斯和妻子離婚前已經搭上主播桑切斯。貝索斯正式離婚後，桑切斯正式「坐正」。圖為1月21日，貝索斯和桑切斯同遊印度阿格拉的泰姬陵。（美聯社）

至於預測是否準確則是未知之數。美國沃克斯網站（Vox）提到，Comparisun的預測有很多假設，例如根據亞馬遜過去十年的強勁增長，假設公司將以同樣速度發展。當然，亞馬遜的實力是有目共睹。雖然市值曾一度跌穿萬億美元，但仍然是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間最穩固的企業。股價年初迄今已經上升逾25%。

不少人卻對資本主義世界中「貧者愈貧富者愈富」的現象感到忿怒。基層市民因為疫情叫苦連天的同時，億萬富豪卻愈賺愈多。民主黨進步派代表人物、參議員桑德斯（Bernie Sanders）和沃倫（Elizabeth Warren）也分別發文批評亞馬遜未能保障員工安全。

Here's unfettered capitalism at work. Jeff Bezos, the owner of Amazon, has increased his wealth by $30 billion during the pandemic. His response: end the hazard pay increases that Amazon warehouse workers have received, despite hundreds of them being infected with the virus. — Bernie Sanders (@BernieSanders) May 14, 2020

While Jeff Bezos is on track to become the world’s first trillionaire in the middle of a pandemic, Amazon is ending overtime pay for warehouse and delivery workers on the front lines. This is immoral. pic.twitter.com/aeR4bCXVHi — Elizabeth Warren (@ewarren) May 14, 2020

▼網民紛紛表達忿怒，「貝索斯將會成為世界首名萬億富豪，而我們即將步進衰退」，「貝索斯在不久將來某時刻將會比荷蘭有更多的錢」，並反諷說，「完全正常，沒有不妥。」

Jeff Bezos is about to become the world’s first trillionaire while we’re about to enter a depression pic.twitter.com/901vsfmD5p — Thomas Moore (@Thomas_A_Moore) May 14, 2020

Here is the most disturbing and disgusting headline I think I've ever seen.https://t.co/ydrgqDIrBC — Isiah 🌹 (@forevertawl) May 13, 2020

Jeff Bezos will some time in the near future have more money than the Netherlands.



Totally normal. Nothing out of order here. — Gordon Dimmack (@GordonDimmack) May 14, 2020

撇不走「黑心企業」標誌

普羅大眾感到不是味兒，主要是因為亞馬遜過去和疫情期間捲進剝削勞工的爭議。公司過往已經不時有員工投訴工作環境惡劣，疫情的爆發也引起貨倉工人控訴工時長以及缺乏防疫的防護設備，員工多次發動罷工抗議，包括五一勞動節聯同其他超市公司等示威。不過部份公開批評公司勞工政策的員工事後遭解僱，外界認為是報復行為。亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services）前副總裁布雷（Tim Bray）因為不滿公司解僱罷工員工而請辭。

今次並非貝索斯首次遇到類似的爭議。貝索斯1月宣布亞馬遜將捐贈100萬澳元協助澳洲山火的重建工作，卻被批評如此富有只捐69萬美元。亞馬遜雖然成為「入屋」，卻成為別人眼中的「黑心企業」，也沒有人為貝索斯的成就喝彩。