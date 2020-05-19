法德倡歐盟設基金助成員國復蘇之際　歐洲經濟「自由落體式」墜下

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）不能在歐洲造成眾多人染疫及死亡，亦嚴重打擊區內經濟。法國媒體5月15日總結數個國家的最新數據，顯示疫情的影響有多嚴重。

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法國《快報》周刊（L'Express）總結了德國、法國、葡萄牙和英國的數據。

德國第二季度GDP或下滑10%

報道指出，德國經濟2020年第一季度正式進入衰退，其本地生產總值（GDP）同比萎縮2.2%，而整個春季的萎縮程度可能會更嚴重。德國已經進入技術性衰退，即連續兩個季度經濟出現萎縮。德國聯邦統計局（Statistisches Bundesamt）15日公布的數據顯示，2019年第四季度的經濟萎縮0.1%。

當局指出，德國經歷2008年至2009年金融危機以來的最差表現，以及1990年東西德合併後的第二差的表現。然而這次僅約10天就讓歐元區最大經濟體受創，針對疫情推出的限制措施是在第一季度末的3月中旬開始，然而影響還是來得又大又快。

從各大經濟機構的預測看來，德國4月初至6月底的GDP可能會較去年同期挫10%，這是50年來從未出現過的衰退。德國政府預計，2020年德國經濟將萎縮6.3%，這會是1970年有統計數據以來最嚴重的衰退。

歐洲新冠肺炎疫情：新冠肺炎疫情為歐洲經濟帶來嚴重影響。圖為德國內政部長澤霍費爾5月18日在弗賴拉辛講話，當時他戴着口罩。（AP）

葡萄牙今年經濟將萎縮6.8%

葡萄牙國家統計局15日公布的數據顯示，2020年第一季度葡萄牙經濟按季萎縮3.9%。統計局在公告中表示，這種衰退反映出，自3月起疫情對經濟活動的影響。

葡萄牙第一季GDP按季跌2.4%。其出口按季大跌7.3%，按年也減少5.1%。國內市場則按季萎縮1.9%、按季減少1%。

這種經濟萎縮的程度超出歐盟委員會的預期，它在5月初曾估計該國第一季GDP按年萎縮程度為1.8%。歐盟委員會預計，在經歷2019年2.2%的增長之後，葡萄牙經濟2020年會萎縮6.8%。

歐洲新冠肺炎疫情：歐洲多國的經濟遭受新冠肺炎疫情打擊。圖為5月18日，工作人員在葡萄牙蒙蒂茹一間養老院進行消毒工作。（AP）

英國表現 2008年來最差

疫情也在第一季開始衝擊英國的經濟，其GDP按年下滑2%。這可能意味着英國將會迎來歷史性經濟衰退。

英國國家統計局（Office for National Statistics）13日公布的初步數據顯示，儘管該國是3月底才開始推出隔離措施，英國當月的GDP按季就下跌5.8%，創下1997年有數據統計以來最大的月按季跌幅。第一季度經濟按年下滑2%，也是2008年第四季度以來最大單季按年跌幅，當年下滑2.1%。

歐洲新冠肺炎疫情：新冠肺炎疫情為歐洲經濟帶來嚴重影響。圖為5月17日，民眾在英國劍橋的大街上排隊。（AP）

法國將出現史上最嚴重衰退

法國方面，它的經濟表現可能出現史無前例的糟糕情況。法國全國統計和經濟研究所（INSEE）4月30日公布的數據顯示，法國經濟2020年第一季度按年萎縮5.8%，這是1949年開始有GDP季度統計初步數據以來的最大跌幅。

報道稱，這一萎縮程度遠遠超過金融危機期間的2009年第一季度（萎縮1.6%），也高於1968年法國社會和政治危機中的第二季度（萎縮5.3%）。在2019年第四季度法國經濟已經萎縮0.1%的情況下，2020年第一季度GDP糟糕透頂的表現讓法國進入了經濟衰退。