【新冠肺炎】勞斯萊斯將全球裁員至少9000人　相當於17%員工

新冠肺炎（COVID-19）疫情重擊各地經濟，英國勞斯萊斯集團（Rolls-Royce）5月20日宣布，將裁減至少9000名員工以削減成本。該集團全球有5.2萬名員工，9000人相當於員工數目17%。

勞斯萊斯為大量民航飛機建造引擎（勞斯萊斯Facebook）

該集團稱，此舉有助勞斯萊斯每年節省成本13億英鎊，公司也期望減少廠房、物業與資本支出的開銷，集團有可能關閉一些工廠，以因應疫情蔓延導致航空業萎縮的局面。勞斯萊斯又表示，這次裁員主要影響集團內民航部門的員工。

英國廣播公司（BBC）報道，根據勞斯萊斯行政總裁伊斯特（Warren East）的說法，該集團目前未確定具體裁減哪些職位，將與工會進一步磋商，但報道稱，預計該集團會削減在英國打比（Derby）工廠的職位。

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報道又提到，勞斯萊斯之前已申請英國政府的財政支援計劃，以幫助支付約4000名員工的薪水，但伊斯特認為，企業不能預計政府會持續該計劃數年。

英國司法大臣巴克蘭（Robert Buckland）則表示，英國將研究如何幫助被裁減的勞斯萊斯員工，以及政府有哪些選項可協助這個產業。

勞斯萊斯是英國製造業最知名的品牌之一，除了製造汽車外，也供應波音787與空中巴士A350等大型商用民航機的引擎。