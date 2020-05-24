Tesla創辦人馬斯克做生意屢出奇招　同政府「打對台」更有運行？

人類上太空的先鋒、電動汽車的權威、難相處的自由意志主義支持者，正面臨巨大挑戰。說的當然是特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）。上周，他突然挑戰美國的居家避疫與停工政策。馬斯克執意讓特斯拉在美國唯一組裝廠、加州加州阿拉米達縣（Alameda）弗里蒙特（Fremont）廠提早復工，揚言若不順他的意他要「立即」把特斯拉總部和未來專案遷到德州或內華達州。馬斯克近日推文宣布，弗里蒙特廠已重新開工，儼然不把地方政府當一回事。

電動車之王 槓加州政府

馬斯克幾乎是以個人之力開啟了電動車的市場，這次槓上加州當局更是戲劇化。他嗆若要逮人，抓他一人即可。當他威脅公司要搬家時，其實地方當局已同意他在隔周可以重新開工，不過要配合新的安全措施。只是他這麼一嚷嚷，連人在白宮的總統特朗普都成為他的粉絲，推文聲援，要求加州馬上讓馬斯克開工。

電動車業界人士赫格分析，馬斯克說要搬家不是一時氣話，而是精心的市場策略。特斯拉的電動貨車Cybertruck造型以電影「銀翼殺手」（Blade Runner）為靈感，要和福特過去卅八年稱霸全美的王牌貨車F-150一較高下。

赫格分析：「馬斯克正在打造的新車以及Cybertruck，根本就不是要吸引矽谷的宅男怪咖，而是鎖定一般民眾甚或是鄉巴佬。若將工廠搬到德州，將可更靠近顧客群。」

若這是一齣戲，馬斯克也有財政的理由要搬演。瑞士銀行分析師哈默估計，特斯拉停工期間每周營收損失上看五億美元。對於從未賺過錢的特斯拉來說，可是吃不消。

相關文章：Tesla Cybertruck電動貨車面世 科幻外形勁似蝙蝠車只售30萬？

🔻以下是更多Cybertruck的圖片🔻

+ 2

砸錢投資太空、電動車

出生於南非、現年四十八歲的馬斯克，對於美國政府的防疫政策罵不絕口。三月推文表示「對疫情的恐慌很蠢」，還預言到四月底全美新確診數「會趨近於零」，後來又大罵居家避疫政策是「法西斯」。

馬斯克在加拿大和美國都讀過大學，最後在史丹福大學應用物理與材料科學研究所念了兩天就中輟。他的第一桶金來自共同創立日後被eBay收購的支付平台PayPal，之後馬斯克創立SpaceX、加入特斯拉草創階段。其他事業還有打造超高速運輸網的Hyperloop、研發整合人腦與人工智慧的Neuralink。

↓↓↓想看Cybertruck特別之處，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

粉多黑也多 各種反傳統

馬斯克鍥而不捨的拼勁、高人一等的遠見以及愛起衝突的性格讓他擁有許多粉絲，以及猛烈的批評者。曾與他合作過紀錄片的前通用汽車主管魯茲表示：「無論是哪個人或機構，不管有多大的規模還是力量甚至政治影響力，只要馬斯克覺得對於公司的生存造成威脅，他就會拼到底。」

二零一四年，SpaceX沒拿到替政府發射軍事衛星的合約。猜猜看馬斯克怎麼做？他直接控告美國空軍。馬斯克的傳記作者凡斯表示：「如果你還想要美國空軍當客戶的話，沒有人會去控告他們的……但是最後奏效了，（SpaceX）現在發射一大堆軍事衛星。」

馬斯克在各方面都是反傳統，跟兩名女子離婚三次，現在跟卅二歲的加拿大歌手Grimes在一起，月初產下一名男嬰，取名為X Æ A-12，結合了未知的變數、精靈語人工智慧的拼法，A-12是中情局SR-71黑鳥偵察機前身A-12偵察機，Grimes跟馬斯克都喜歡這款飛機。

↓↓↓無人識讀！點圖看看馬斯克兒子照片及公開名字後網友的有趣反應：

+ 5 + 4 + 3

送人上太空 一圓美國夢

馬斯克跟加州政府的爭議恐怕還不足以列為他本月分最關鍵的時刻。本月廿七日，兩名NASA太空人將搭乘SpaceX獵鷹九號火箭推動的「蛟龍號」太空船前往國際太空站。

這將是首度由民間企業把人送上近地軌道（Low Earth orbit），也是美國太空穿梭機除役後，近十年來首度從美國發射的載人太空任務。白宮表示，特朗普將會出席發射儀式。

傳記作者凡斯說，這可能是馬斯克最閃亮的英雄時刻：「一個南非移民來到這里，中途轉行去造火箭，替美國把人送回太空，還有什麼比這個更像美國夢呢？」

相關文章圖輯：NASA月底載人升空任務 Tesla Model X成為太空人接駁專車

延伸閱讀：

美復工風險增！美髮師有症狀仍上工8天 91人曝險

最夯商品！美服飾業搶攻口罩市場 若缺貨就遜了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】