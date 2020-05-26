Rolex勞力士復工專注生產水鬼Daytona等熱門款　新品或2021年才出

一般來說錶廠在一年之初會調配自己的生產線，因為他們需要開始製造在錶展上發表的新品，然後大概在第三季開始之後陸續把新錶送到各國的經銷商和錶店手上，不過這種情況看來無法套用在2020年——畢竟新冠病毒先前大流行把全球民眾的生活步調都打亂了，手錶品牌也不例外，很多既定計畫都無法照常實行。

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對於手錶市場的人氣天王勞力士（Rolex）而言，他們最近才剛剛從停工陰霾中重啟生產線，然而一復工就有接踵而來的問題要面對，例如剛提到的生產線分配問題，他們必需要選擇是否要在缺乏Baselworld錶展這種大舞台發佈新品的情況下，如同往常在這個時間點開始改組產線製造既有的線上款且同時生產最新款式。

而就算決定要照常生產新錶，也必需考慮客戶端和錶店端的接受度，包括消費者是不是會對新款買單，還是他們仍舊把目標放在既有款式上繼續排隊等候？以及AD店會希望銷售充滿未知的新款還是以鞏固既有熱門款為主等等。

目前傳出的消息是勞力士決定在復工之初先把火力集中在生產既有款式的暢銷款上，例如水鬼、Daytona這些作品，因為全球市場對這類明星款式的需求還是很旺，在經歷前兩個月的空窗後，品牌會想要先補上這一塊看來是頗合理的決定。

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不過這一決定又會牽動到勞力士後續的動作，有業內人士推測勞力士2020年的新品動向，因為現在復工是先趕熱門款的量，所以品牌可能剩下兩種選擇，一種是直接把新品延後到2021年發佈（這種方式之前百達翡麗（Patek Philippe）已經先採納了），另外一種則是把2020年新品的發表和上市時間同時壓在今年第四季之後。

目前以上兩種情況都有可能發生，但是勞力士自從4月初表示新品發佈將無限期延後之後，迄今都還沒有做出更進一步的決策，可能品牌內部也都還在審慎評估之中，但無論如何，先解決眼前全球市場對勞力士熱門錶需求的燃眉之急才是他們現在的最主要目標，相信如果能快一點入手自己心中夢寐以求的勞力士手錶，晚幾個月甚至到明年才能接收品牌的新品資訊，對全球錶迷們而言應該是雖無奈但還可接受的結果。

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