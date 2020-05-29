港版國安法｜取消特殊待遇損港美貿易？　分析：關係複雜難以拆散

北京落實推行「港版國安法」，華府威脅取消香港的特殊待遇作為回應。如果美國取消特殊待遇，除了雙方貿易遭到影響，美國和香港的公司也將遇挫。不過有分析員認為，香港和西方世界長久以來的複雜關係將難以拆散。

港美貿易關係遇衝擊

中美開打貿易戰期間，作為獨立關稅區的香港因而避過捲進大國正面交鋒的旋渦。但如果華府取消特殊待遇，香港將迫於無奈「參戰」，美國或對香港徵稅。

根據美國貿易代表辦公室，2018年美國和香港的商品和服務貿易總值超過660億美元，其中501億美元是美國出口的商品和服務，168億美元是香港出口的商品和服務。根據港府工業貿易署資料，美國是香港第二大貿易夥伴，2018年香港是美國第三大葡萄酒出口市場、第四大牛肉和肉產品市場，以及第七大農業產品市場。香港主要對美國出口的商品包括機械和塑料。

顧問公司歐亞集團分析員認為，由於香港對美國的出口很少，即使美國對香港實施貿易戰關稅，對在香港營運的美國公司影響有限。不過凱投國際宏觀經濟諮詢公司（Capital Economics）的亞洲首席經濟學家威廉斯（Mark Williams）認為，更大的風險在於美國限制對香港公司出售敏感技術，「來自美國的知識密集型產品只佔香港總進口的約5%。不過限制香港公司採購敏感產品將抹走香港相對中國大陸作為營業地點的優勢。」

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影響外資投資意欲

取消特殊待遇也有機會影響外資的投資意欲。根據美國國務院指出，現時有超過1,300間美國公司在香港營運，同時有8.5萬名在港美國人。凱投宏觀的研究員引述美國商會的調查指出，美國企業已經計劃削減對港投資，「香港的成功主要基於吸引（外國直接投資）能力，並從接待具有國際競爭力的公司享有生產力紅利。」

北京推行「港版國安法」的消息一出，恆生指數大跌逾1300點，反映投資者對香港前景感到緊張。布朗兄弟哈里曼公司（Brown Brothers Harriman）策略師認為，美中關係將進一步惡化，並警告港元有機會受壓，如果港匯轉弱，或會調高利率，導致投資者轉移資金。

現時持美國護照的人士前往香港可享免簽證待遇。不過如果兩國關係惡化，或將實施簽證限制。澳洲國民銀行（National Australia Bank）貨幣策略師卡特里爾（Rodrigo Catril）指出，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的決定打開大門，有機會實施對港關稅、簽證限制或凍結高官財產，中方曾警告如果美方干預內部事務，將採取反制措施。

北京推行「港版國安法」引起爭議。圖為5月24日，香港有示威者發起遊行抗議北京推行「港版國安法」，期間高舉「光復香港，時代革命」的旗幟。（路透社）

政策轉向觸碰複雜問題

雖然美國取消香港特殊待遇的影響深遠，不過凱投宏觀卻認為，對香港的國際地位未有直接影響。世界貿易組織（World Trade Organization）仍然視香港為獨立關稅區，國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）和世界銀行（World Bank）也視香港為獨立實體。

而且香港和西方世界的關係源遠流長和複雜，並非能夠容易拆散。歐亞集團指出，重新定義華府對香港待遇將觸碰到複雜的問題，包括監管合作、稅收待遇和法律合作。分析也認為，總統特朗普（Donald Trump）不太可能即時實施制裁，損害香港的金融穩定，例如導致港府較難進行美元交易的清算。未來或引發企業搬遷，資本外流，不過過程需時數年。