製造業指數低位反彈　美股微升不足1%

美股周一反覆上升，美國製造業指數由11年低位反彈， 反映經濟最嚴峻階段可能過去，抵銷了巿場對中美兩國關係惡化的憂慮，投資者繼續憧憬經濟活動重啟。道瓊斯工業平均指數收巿報25475.02點，升91.91點或0.36%；納斯達克指數收報9552.05點，升62.18點或0.66%；標準普爾500指數收報3055.73點，升11.42點或0.38%。

美國供應管理協會（ISM）5月製造業採購經理指數（PMI）從4月觸及的11年低點41.5升至43.1，這是ISM製造業指數自1月以來首次上升，反映5月地區製造業調查的改善，並暗示4月是經濟活動的低谷。

道指成分股波音收報每股151.39美元，升5.54美元或3.80%，美國運通、高盛、摩根大通等金融股亦普遍上升。

亞馬遜（Amazon）旗下超市Whole Foods宣布暫時關閉門市，又或調整營業時間，且有部分店鋪因搶掠遭到破壞；沃爾瑪（Walmart）也將關閉全國數百家商店。瑞銀證券表示，美國爆發的大規模抗議活動已經使總統特朗普的支持率下降，美股從目前水平進一步反彈正變得愈發困難，「但與此同時，我們也預計美股不會大幅下跌，因此標準普爾500指數可能在區間波動。」