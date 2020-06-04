【美股】道指重上26000點　納指逼近歷史紀錄

隨著新型冠狀病毒引發的肺炎疫情緩解，各地繼續推行重啟經濟進程，美國私營企業就業數據較預期佳，引發投資者入市，美股周三高開，重新收復26000點後升勢持續，尾段全日高位觸及26906點，航空、金融及油股表現突出。

道瓊斯工業平均指數收巿報26269.89點，升527.24點或2.05%；納斯達克指數收報9682.91點，升74.54點或0.78%，距其歷史最紀錄9838.37點差距僅為1.6%；標準普爾500指數收報3122.87點，升42.05點或1.36%。飛機製造商波音每股收報173.16美元，升幅達12.95%，為表現最強的道指成分股；聯合大陸航空收報33.65美元，升12.5%。美國運通與摩根大通分別升6.39%及5.4%，高盛上漲3.15%。油股埃克森美孚收報49.23美元，上升4.06%，雪佛龍收報97.16美元，升2.61%。

美國人力資源服務機構ADP就業報告指出，5月私人企業職位減少276萬個，優於市場預期；部份人士相信疫情及封鎖措施對勞動力市場的最嚴重衝擊已經過去。

雖然全美爆發反暴力執法的示威活動，但倫敦資本集團（LCG）研究主管Jasper Lawler稱，市場把政治因素放在一邊，寄希望於一旦解除封鎖和旅行限制，經濟會迅速反彈。