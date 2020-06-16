【美股】道指反彈升0.62%　全日高低波幅逾千點

美股周一（15日）承接亞太區股市跌勢，三大指數開市下挫，早段曾跌超過700點，但低位有承接，拾級而上，其後聯儲局宣布啟動在二級市場購買個別公司債券的行動，進一步刺激升勢。道瓊斯工業平均指數收巿報25763.16點，升157.62點或0.62%，標準普爾500指數收報3066.59點，升25.28點或0.83%，納斯達克指數收報9726.02點，升137.21點或1.43%。

隨著美國重啟經濟，個別州份的新型冠狀病毒引發肺炎個案上升，巿場憂慮第二波疫情爆發，而聯儲局對短期內美國的經濟活動作出較悲觀預期，也加深了投資者的疑慮，道指早段曾跌逾762點， 但其後跌幅逐步收窄，且一度倒升286點，高位觸及25891點，臨近收市升幅收窄，全日高低波幅達1048點。

聯儲局宣布更新二級市場企業信貸工具（SMCCF），將開始購買廣泛而多樣化的企業債券組合，以支持市場流動性和大型企業的信貸可用性。這將是聯儲局在今次危機中，首次在二級市場直接購入單個公司債券，但尚未清楚將購入哪些公司債。

摩根士丹利分析師認為，經歷上周大幅下滑之後，主要股指還可能繼續下跌約7%，但那將是健康的回調。

高盛首席股票策略師David Kostin認為，科技股近期將繼續跑贏大盤，並以「無與倫比的市場領頭羊」來形容 ；相比之下，他認為能源股是今年迄今為止「表現最落後的板塊」，未來幾周高盛將繼續避開該板塊。