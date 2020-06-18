中澳關係轉差　路透社：中國買家對澳洲房產查詢量大減65%

在中國接連發布多項針對澳洲「懲罰」措施後，路透社6月18日報道，中國買家5月對澳洲房產的詢問數量跌至近3年來最低，報道認為，此暗示澳洲數十億美元的房產需求可能也成為中澳兩國外交糾紛的受害者。

5月詢問量較前一月少65%

路透社6月18日報道，國際房地產網站Juwai IQI公布的數據顯示，5月的有關詢問量較4月大減逾65%。

報道提到，由於澳洲控制疫情進展領先多數對手市場，4月時的詢問量大增，但之後澳洲政府力促調查新冠病毒源頭，引來中國嚴詞駁斥，並稱採取經濟反擊措施，5月詢問量隨之下滑。

路透社指出，若中方的買家興致持續低迷，將讓已成為澳洲經濟一大支柱的房市可能面臨挑戰，中國內地買家是外資房地產投資的主要來源之一，在上個會計年度，中國投資者在澳洲住宅、商用建築、房屋拍賣投入61億澳元（約325億港元）。

Juwai IQI數據顯示，在5月份下降之後，中國大陸目前是澳洲地產投資的第三大來源，僅次於美國和加拿大。

Juwai IQI的執行主席赫梅爾（Georg Chmiel）表示「如果形勢不進一步惡化，情況將會穩定下來。」他又稱 「只要不拖得很久，只要不是系統式的。」

估計不會造成太大衝擊

報道稱，經濟學家普遍預計，外交關係緊張局面如果能盡快得到解決，不會給澳洲經濟造成太大衝擊。

在這之前，中國繼對澳洲大麥徵税、禁止部分牛肉進口後，中國文化與旅遊部6月5日發布針對澳洲的預警，提醒中國遊客切勿前往澳洲旅遊。4天後，中國教育部6月9日又發布赴澳留學預警。