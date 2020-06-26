美股尾段發力　銀行股全線造好

美股在6月25日的表現接近持平，但收市前傳出美國監管機構放寬沃爾克規則規定，或為銀行釋放400億美元資金，利好三大指數尾段上升。

道指收市報25745.60點，升299.66點，升幅1.18%；納指重上1萬點，報10017.00點，升107.84點，升幅1.09%；標普500指數報3083.76點，升33.43點，升幅1.10%。

投資者仍然憂慮美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，德州、佛羅里達州、加州和亞利桑那州的新增確診個案都大幅增加，德州州長阿博特（Greg Abbott）宣布暫停重開經濟計劃，而迪士尼亦決定延遲加州主題公園的開放時間至7月17日之後，該公司股價收市下跌0.62%。

不過美國金融監管機構放寬沃爾克規則規定，容許銀行增加部分基金的交易，以及取消銀行與下屬機構交易衍生產品時須有保證金的要求。消息刺激銀行股全線向好，高盛收市升4.59%；摩根大通及美國運通分別升3.4%及2.5%。

而歐洲股市則波幅輕微，英國富時指數收市報6147.14點，微升0.38%；德國CAC指數報12172.25點，升0.65%；法國CAC指數報4918.58點，升0.97%。