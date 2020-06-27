【新冠肺炎】微軟Microsoft宣布將永久關閉所有實體零售店

微軟（Microsoft）26日宣布，永久關閉所有實體零售商店，為調整零售營運策略的一環。

彭博資訊報道，微軟此舉將衍生約4.5億美元的稅前費用，或每股0.05美元。微軟將在6月30日止的這一季認列這項費用。

微軟零售團隊將從微軟的企業設施持續提供服務，並遠距提供銷售、教育及支援等服務，也將持續投資Microsoft.com、Windows及Xbox等網路商城。

微軟表示，由於全球爆發新冠肺炎疫情，微軟已在3月下旬陸續關閉零售門市，強調在全球實施封鎖措施的期間，零售團隊已透過遠程交流和學習軟體，培訓成千上萬家企業和教育客戶。

微軟發言人接受CNBC專訪時表示，所有微軟員工都有機會繼續留在公司。微軟企業部門副總裁波爾特（David Porter）說：「我們的線上銷售有所成長，要歸功於多數產品組合轉向線上銷售，和專業團隊已證實在服務顧客方面取得成功，這項成功跨越了實體店的範疇。」

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