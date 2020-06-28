Facebook遭逾90間廣告商杯葛股價急挫　朱克伯格身家蒸發540億

為抗議Facebook未能取締仇恨言論與煽動暴力，民權團體聯合發起的「#拒用仇恨牟利」（#StopHateForProfit）的杯葛運動，電訊龍頭威訊（Verizon）、可口可樂和消費品巨頭聯合利華（Unilever）相繼入列，估計目前已有超過90家廣告商響應。

「#拒用仇恨牟利」運動鎖定Facebook及其旗下的IG和WhatsApp。可口可樂與聯合利華則將停買廣告範圍擴大到其他社交平台。可口可樂已表明，至少未來30天內，將暫停在Facebook、IG、Twitter、YouTube和Snapchat等所有社交媒體買廣告，且範圍擴及全球。

聯合利華則宣布，「至少」2020年底之前，該公司都不會在美國用Twitter、IG與Facebook打廣告，這筆費用會轉移到其他媒體；去年他們在Facebook投入的廣告費用為4230萬美元（約3.3億港元）。

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彭博報道，Facebook股價因此暴跌8.6%，創辦人兼行政總裁朱克伯格身家蒸發70億美元（約540億港元），被掃到颱風尾的Twitter股價也重挫8.2%。

eMarketer分析師伯蘭（Nicole Perrin）告訴BBC，目前還不容易判斷杯葛運動會對Facebook財務造成多大影響，因為疫情期間廣告業已產生巨變。但她認為，聯合利華的聲明顯示了重要性，因為他們停下廣告的期間比呼籲的更久，拒絕的平台也更多，「這顯示用戶原生內容平台有更深層的問題，任何可表達政治立場的平台都有撕裂族群的問題存在」。

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