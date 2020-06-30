【Rolex勞力士】5月表現佳只是假象　瑞士鐘錶業或到2023年才復蘇

前不久我們曾報道根據瑞士鐘錶工業聯合會（FH）提供的資料，瑞士鐘錶業在2020年5月份的出口額比起2019年同期下跌67.9%，另外5月份瑞士鐘錶的出口數量僅52.7萬隻，相較去年同期也狂降71%這麼多，或許是因為經歷2020年4月的大怒神式數據下降，讓人對於瑞士鐘錶業5月的表現感到還可以接受，但現實情況是，瑞士鐘錶業現在正面臨一場寒冬的前奏。

從瑞士鐘錶工業聯合會發布的數據來看雖然是讓人有滿江紅的震驚感，但別忘了所謂的出口額、出口量其實都只是反映出全球各地代理商與錶店的「進貨」情況，而不能完整代表市場中的交易「銷售」現況，所以光看出口額和出口量感覺雙雙下降得很劇烈，但實際上市場的情況可能還要比這些數據更慘澹。

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若進一步探究FH公布的資料，我們可以發現瑞士在全球前30名主要出口市場的出口額一律都是只減不增，而且市場佔比也跟着一起萎縮，因為光是前30大市場裏面就有高達28個國家的出口額下滑幅度介於39％～89％之間。另外你可能會覺得定價高的手錶在疫情期間相對來說會更難賣，但數據顯示其實高價錶和平價錶的銷售乃是半斤八兩，以2020年5月來說，定價在3000瑞士法郎以上的高級錶出口額下跌73%、定價在200瑞士法郎以下的平價錶出口額下滑幅度也不容小覷來到67%之多，可見店家在上個月時幾乎都呈現停擺狀態，不敢隨意進貨，因為很可能進了也就是增加更多賣不出去的庫存而已。

而新冠肺炎也會造成每個月瑞士主要出口市場排名的起伏，像美國在2020年5月的出口額就比去年同期大將79%，使他們的排名在當月退到了第四名的地步；另外中國市場原本是在新冠肺炎危機爆發後，比較早恢復運作的主要市場，但是他們在2020年5月也出現54.6%的跌幅，有鑑於中國在2020年6月北京又再爆出一波新的疫情，因此現在要說中國市場開始復甦的確是話說得早了些。綜觀瑞士鐘錶2020年5月的前30個主要市場，有個詭異的現象是跌幅在50%以內的表現都會讓人覺得還算可以（因為還有其他國家市場跌得更慘，像沙特阿拉伯可是暴跌89%之多），這真的是只有在疫情期間才會產生的奇特現象。

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另外回到文章開頭提到的出口數量這個部分，由於瑞士鐘錶業從2020年3月以來因為許多品牌陸續關廠，導致手錶產量跟着下滑，加上2020年5月的瑞士鐘錶的出口量還是未見明顯起色，這再次證實我們先前提到今年瑞士整個年度的出口量會是歷史低點的估計沒錯，2020年瑞士鐘錶的出口量很有可能會在2000萬隻以內，要知道上一次瑞士鐘錶的出口量低於2000萬只要追溯到第二次世界大戰的1945年（當年僅出口1880萬隻）！出口量銳減與出口額下降脫不了關係，據統計2020年1～5月，瑞士錶的出口額加總「僅」57.4億瑞郎，較去年同期跌了35%，等到年終結算的時候，這個數字可能也不會好看到哪去。

眼前的狀況是如此艱困，而美國的Bain ＆ Company策略顧問公司也指出無論短期和長期來看，包含高級手錶在內的奢侈品產業暫時都找不到讓人樂觀的理由，因為Bain ＆ Company推估2020年奢侈品產業的年度營收會縮水20％～35％。至於什麼時候才有可能盼到止跌回升的一天，雖說現在不少精品和手錶品牌都紛紛傳出要把目標放到2021年，但Bain ＆ Company覺得情況可能沒這麼順利，有可能要到2022年或2023年，全球經濟才會回到接近2019年的水準，在這之前，大家只能先力求回復正常生活的節奏，而不要過於強求要在一時三刻內恢復到疫情爆發前的狀態。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：瑞士手錶2020年5月持續低迷 最壞打算要到2023年才會復甦】