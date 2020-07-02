【美股】納指收市上升　輝瑞疫苗漸見成效推動股價向上發展

美股在7月1日展開新一季交易，三大指數個別發展，納指和標普500指數分別以升勢收市，道指則微跌。

道指收市報25734.97點，跌77.91點，跌幅0.30%；納指報10154.63點，升95.86點，升幅0.95%；標普500指數報3115.86點，升15.57點，升幅0.50%。

美國製藥公司輝瑞（Pfizer）表示，該公司與德國生物科技公司BioNTech合作研究的抗新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗在初期臨床實驗取得正面成果，刺激美股表現向好。輝瑞股價收市升超過3%，BioNTech更一度急升18.9%，惟其後掉頭回落，收市跌3.9%。

另外美國6月ADP私營企業就業人數增加236.9萬，雖然比6月預測的290萬為低，但仍然創下史上最大增幅。ADP指，受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情重創的美國經濟開始復蘇，酒店、貿易及建築業等失業重災區秩就業情況明顯反彈。而投資者的下一個重點將會是6月非農就業報告，市場預期當地在6月創造300萬個就業職位，比5月份的250萬個為高。

歐洲股市則普遍向下，英國富時指數及法國CAC指數分別下跌近0.2%，德國DAXZ指數則下挫0.49%。