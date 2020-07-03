【Hermès】拍賣會最熱門非名畫名酒　愛馬仕Birkin二手貴過新品

新冠肺炎疫情讓各國經濟受挫，許多人更是無法出國旅行，但是彰顯品味與財力的名牌包還是要拎的。而且二手奢侈品在拍賣會的行情，已經逐漸成為品牌價值指標，根據AMR全球藝術市場研究，Hermès愛馬仕、LV路易威登、Chanel香奈兒等經典包款如今已經成為「激情投資」的第一名，價值超越了藝術品、古董名車與稀有威士忌，其中愛馬仕更是唯一一家手提包二手價高過新品價的品牌。

大家都知道想要買到愛馬仕的包，需要極高的品牌忠誠度、充足的財力跟時間才可能到手，造成愛馬仕包包轉售時，雖然是二手貨依然很有價值的情形。

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根據外媒預估，原始零售價最便宜的柏金包售價約為5,000美元。加上供應量極少的稀有色Birkin柏金包身價持續穩定增長，二手價甚至比新品價高出50％，這個行情即便在疫情當中也不曾動搖。

目前知道最貴的Hermès Himalaya Birkin愛馬仕喜馬拉雅霧面白色尼羅鱷皮30公分柏金包，擁有18k白金和鑽石配件，2016年的拍賣紀錄價格為300,168美元。此包在2020年6月9～25日在倫敦舉行的佳士得拍賣上，估價6～8萬英鎊，最終以12.5萬英鎊、約121萬港幣成交，締造該場拍賣會最高落槌紀錄，這也是有史以來最昂貴的手提包。

「 Himalaya 」即喜馬拉雅山，物料由非常珍貴的鱷魚皮所製，袋中心部分呈白色，如喜馬拉雅山山峰下雪般白。有趣的是，手袋兩邊呈啡色的部分並非出自天然，而是透過工匠以極繁複的工序漂染而成。當中那30公分的鑽石淨度很高，有F至G級，非常白淨。18K白金及鑽石的配件也當然令它更昂貴。（佳士德圖片）

全球藝術市場研究的報告也指出，Birkin包的價值從2019到2020這一年中增長了42％，而以「手持氣球的女孩」聞名全球的英國街頭塗鴉藝術家Banksy的其他作品，平均僅僅增長了23％。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：拍賣會最熱門不是名畫也不是名酒，愛馬仕柏金包平均增值42％】