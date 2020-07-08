【美股】三大指數全線下滑　疫情擴散打擊投資者信心

美股在7月7日的交易日錄得全線下滑，投資者獲利回吐，加上對當地的新型冠狀病毒（COVID-19）的憂慮持續，令三大指數缺乏升市動力。

道指收市報25890.18點，跌396.85點，跌幅1.51%；納指報10343.89點，跌89.76點，跌幅0.86%；標普500指數報3145.32點，跌34.40點，跌幅1.08%。

納指在交易時段一度升至10518.98點歷史新高，有不少投資者決家獲利回吐，令納指與標普500指數結束連升5天的走勢，後者在3月跌至低位以來，市值至今已經反彈4成。道指則近三個交易日以來首次以跌勢收市。

在個別股價表現方面，Netflix一度挑戰歷史高位，但收市倒跌0.1%；微軟、蘋果及Facebook則迫近紀錄高位收市。另外有消息指沃爾馬（Walmart）準備推出會員計劃，刺激股價升近6.8%，而其主要競爭對手亞馬遜收市跌1.9%，成為拖累市場下滑的主要源頭。

另外，美國政府向製藥公司Novavax批出16億美元合約，負責在當地測試、製造和推出針對新型冠狀病毒的疫苗，刺激股價急升31.6%。

歐洲股市同樣全線下挫，英國富時指數報6189.90點，跌1.53%；德國DAX指數報12604.55點，跌1.01%；法國CAC指數報5043.73點，跌0.74%。