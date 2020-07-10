日本馬路沿線地價連升5年　銀座5丁目文具店鳩居堂蟬聯35年最高價

日本過去3至5年為許多外國投資客的重點觀察對象，日本房地產市場廣大，不僅許多亞洲投資客喜愛置產，日本人也愛在國內買屋，受到新冠疫情影響，訪日人數大減、經濟活動停滯，但去年到2020年1月1日，日本全國約32萬處標準住宅用地價格還是比2019年整體上漲1.6％，且已連續五年上漲。

根據《日經新聞網》報道，日本新冠疫情起伏大，半年多來經濟活動多為停滯狀態，房地產交易量也大幅減低，日本國稅廳1日發布了作為遺產稅、贈與稅計算標準的2020年道路沿線土地價格，沒想到有32萬處標準住宅用地比去年上漲1.6％，尤其在東京都中央區更是持續高價。

位於東京中央區銀座5丁目的文具店「鳩居堂」，目前地價蟬聯35年的道路沿線土地價格首位，每平方米要價約260萬港元，另外大阪北區的角田町御堂筋上漲率也來到35％。

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總的來看，共有47個都道府縣中，21個都出現道路沿線土地價格上漲的情況，上漲率排在第一的為沖繩縣，達到10.5％、東京則以5％緊隨其後。國稅廳也強調，此項數據僅截止到今年1月1日，爾後疫情蔓延爆發之後的確切影響，並未反映在數據之中。

而在新冠疫情之後，日本投資房市市場明顯冷清許多，當地房仲業者也擔心，日本疫情持續回溫遙遙無期，加上全球觀光業也尚未復甦，投資客藉著旅遊勘查投資點的計畫，也將暫緩。

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