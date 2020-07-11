【美股】三大指數上升　吉利德藥物抗疫有成果帶動升市

華爾街股市7月10日以升市結束一周交易，納指七天內六度打破歷史收市價，吉利德科學（Gilead Science）的瑞德西韋（ Remdesivir）對治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）取得明顯效果，緩和投資者對疫情的憂慮。

道指收市報26075.30點，升369.21點，升幅1.44%；納指報10617.44點，升69.69點，升幅0.66%；標普500指數報3184.04點，升32.99點，升幅1.05%。而縱觀一周表現，道指升1%；標普500指數升1.8%；納指更升4%。

吉利德科學的報告指，以瑞德西韋與標準療法相比，前者的新型冠狀病毒患者的死亡風險可降低62%，帶動該公司股價收市升2.15%。

另外，多隻科技股表現向好，Tesla收市升10.78%，報1544.65美元，本周累積上升27.9%；蘋果公司升0.25%；亞馬遜升0.55%；Netflix升8.07%，齊齊創下收市歷史新高。

歐洲股市亦全線向好，英國富時指數報6095.41點，升0.76%；德國DAX指數報12625.60點，升1.09%；法國CAC指數報4970.48點，升1.01%。