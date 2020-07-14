【美股】三大指數個別發展　重磅科技股破頂倒跌

美國股巿周一（13日）先升後回，市場憧憬新型冠狀病毒疫苗研發有新進展，加上預期新一輪美國企業業績期有好表現，三大股指數在開巿初段顯著上升，道瓊斯工業平均指數曾飆升563點，納斯達克指數及標準普爾500指數均上到歷史高位；但其後多隻重磅科技股先升後跌，拖累大市急回。

道指曾高見26639點，其後走勢反覆，收巿報26085.8點，微升10.5點或0.04%；納指一度升至10824點，再創紀錄新高，惟之後回落，收報10390.84點，跌226.6點或2.13%，終止三連升；標指收報3155.22點，跌29.82點或0.94%。

美國製藥公司輝瑞（Pfizer）及德國生物科技公司BioNTech周一（13日）表示，雙方合作研發中的兩款新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗已獲得美國食品及藥物管理局（FDA）的「優先審理」（priority review）資格，意味FDA有機會在未來6個月內決定是否批准上述兩款疫苗投入使用。受到利好消息刺激，多間疫苗研發企業的股價急升，BioNTech股價收報77.78美元，勁升10.55%，輝瑞股價收市升4.08%，為升幅最大的道指成份股；特斯拉（Tesla）在美國大幅下調Model Y價格，股價收報1497.06美元跌3.08%，上周特斯拉頻頻發出利好消息，一連獲5家投行上調目標價，一周累升近三成。

大型科網股破頂倒跌，亞馬遜股價早段曾破頂見3344.29美元，收市跌3%，報3104美元；Facebook收報239美元，跌2.48%；蘋果股價曾創新高見399.82美元，收報381.91美元，倒跌0.46%。