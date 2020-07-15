【美股】道指連升三日　收市升556點

美股三大指數在7月14日的交易日全線造好，其中道指收市升超過550點，創下近兩周以來表現最好的一天。

道指在開市初段曾一度出現輕微波幅，其後穩步上揚，收市報26642.59點，升556.79點，升幅2.13%；納指大部份時間在昨天收市價左右徘徊，尾段稍為回升，收市報10488.58點，升97.79點，升幅0.94%；標普500指數報3197.52點，升42.30點，升幅1.34%。

重型工業設備Caterpillar股價升4.83%，帶動道指上升，埃克森美孚（Exxon Mobil）和雪佛龍（Chevron）分別升逾3%；飛機製造商波音（Boeing）則升2.45%，另外多隻能源股都普遍向好。

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續嚴峻，不過佛羅里達州的單日確診人數低於7天平均值，加上加州的單日死亡率比前一天稱為下跌，稍為緩和投資者的憂慮情緒。

大型科技股的表現接近沒起跌，亞馬遜（Amazon）、Netflix股價分別微跌0.64%及0.12%；Facebook和Google母公司Alphabet分別升0.31%及0.57%，蘋果公司則升1.65%。

歐洲股市個別發展，英國富時指數收市報6179.75點，微升0.06%；德國DAX指數報12689.05點，跌0.87%；法國CAC指數報5007.46點，跌0.96%。