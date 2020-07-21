【美股】疫苗研發有正面消息　納指創新高　亞馬遜急升7.93%

美股周一（20日）反覆窄幅高收，投資者聚焦新型冠狀病毒疫情、疫苗研發及企業業績，三大主要指數尾巿全線向上，科技股造好，納斯達克指數升2.5%，創收市新高。

新冠病毒疫情仍然嚴峻再度引起市場憂慮，而美國國會正討論新一輪財政刺激方案，包括是否延長聯邦抗疫救濟金計劃，同樣備受關注；另一方面，治療新冠病毒的疫苗研發有新進展，利好投資氣氛，科技股受追捧。美股開市後個別發展，能源及工業股有沽壓，道瓊斯工業平均指數一度跌近170點，後回穩升近百點，收市報26680.87點，微升8.92點或0.03%；納斯達克指數在科技股帶動下收報10767.09點，升263.90點或2.51%；標準普爾500指數收報3251.84點，升27.11點或0.84%。

微軟股價收報211.6美元，升4.3%，是升幅最大的道指成份股，英特爾收報61.15美元，升1.92%，兩間公司均於本周公布上季業績；亞馬遜收報3196.84美元，急升7.93%，蘋果收報393.43美元，升2.11%。

疫苗人體試驗結果正面

英國牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）藥廠共同研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗早期人體試驗結果令人鼓舞，疫苗看來安全，且能「訓練」人體免疫系統。據英國廣播公司（BBC）報道，1077人接受注射後成功引發免疫反應，體內保護性中和抗體及免疫T細胞水平提高了；T細胞是一種白血球，在免疫反應中發揮重要作用。這款名為ChAdOx1 nCoV-19的疫苗能否提供充夠保護現仍言之尚早，有待進行更大規模測試，下一階段會在英國安排超過1萬人參與，並擴展至美國、南非及巴西，而英國政府已預訂1億劑疫苗。

世界衛生組織緊急項目主管瑞安祝賀牛津的研發團隊，認為初步成果正面，但前路仍漫長。他說，目前全球共有23種疫苗有望研發成功，惟臨床測試必須大規模進行。