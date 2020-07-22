【新聞背後】特朗普誓要減薪俸稅　為何被指未能對症下藥？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情拖累美國經濟，即使總統特朗普（Donald Trump）急不及待要求復市救經濟，民眾生活仍然苦不堪言。國會目前正在草擬新一輪的紓困方案，有望解救處於水深火熱的百姓。兩黨最終能否取得共識仍是未知之數，特朗普堅持削減薪俸稅引起質疑，這樣做真的能夠救市嗎？

美國的薪俸稅是什麼？

除了聯邦和州的入息稅（income tax）以外，美國人還要繳付薪俸稅（payroll tax），主要用來維持政府社會保障（Social Security）和醫療保健（Medicare）的開支。政府將直接扣除大部份僱員每月薪金的7.65%，轉交國家稅務局。僱主和僱員須繳交同等金額的薪俸稅，自僱人士因而要付兩份的薪俸稅，不過僱主的部份將獲扣減。

換句話說，如果國會通過削減薪俸稅，不論僱主抑或僱員實際收入將會增加。國會3月通過的紓困方案已經容許合資格的僱主延遲繳付薪俸稅，直至年底。假設國會採納建議，便需要決定減稅的幅度和時期。2011年，美國向僱員削減2%薪俸稅，度過金融危機的難關。

↓↓↓ 想知世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

問題在於：失業

削減薪俸稅聽起來不失為一個好方法，但問題是不少人認為減稅未能對症下藥。現時美國有逾1,700萬人失業，削減薪俸稅根本無法讓身陷困境的失業人士受惠，因為他們目前毋須繳付薪俸稅。勞動人口以外的退休人士等無從得益。即使減稅導致僱主的流動資金增加，但已經解僱員工或結業的僱主卻無法受惠。

反過來說，很多人認為直接派錢較有效，例如發放1,200美元的支票。因為較容易針對最有需要的人士伸出援手，為低收入人士提供較多金錢援助。最大的問題是，國會3月通過由聯邦政府發放每周600美元的失業救濟金即將到期，部份議員傾向延續失業救濟金援助，而非削減薪俸稅。