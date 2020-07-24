【美股】三大指數全線下跌　科網股受壓　納指挫逾2%

美國股巿全線下跌，道瓊斯工業平均指數及標準普爾500指數均跌超過1%，在蘋果及微軟等大型科網企業拖累下，納斯達克指數更跌逾2%。

美國確診新冠肺炎患者突破400萬人，投資者關注新冠肺炎疫情以及中美關係緊張，而美國上周首申領失業救濟人數多過預期，反映勞工市場復甦停滯，同樣利淡巿場氣氛。美股早段反覆下挫，道指收報26652.33點，跌353.51點或1.31%；納指收報10461.42點，跌244.71點或2.29%；標指收報3235.66點，跌40.36點或1.23%。

美國勞工部公布截至7月18日止當周，首次申請失業救濟人數達141.6萬人，按周增加10.9萬人，是今年3月以來首次增加，市場原預期為130萬人。

新聞網站Axios報道，多個州正調查蘋果公司有否欺騙消費者，違返消費者保護法，其中德克薩斯州可能提出訴訟。報道引述一個科技企業監察組織3月完成的文件指出，德州檢察總長與多個州聯合調查後，打算起訴蘋果涉及違反貿易操作，但目前未知針對蘋果哪些具體做法；文件稱，如果發現違規情況，消費者保護部門將啟動執法程序。

同時，蘋果、facebook、Google及亞馬遜正面臨眾議院反壟斷調查，大型科網股全線急挫，蘋果股價一度跌5%，收巿報371.38美元，跌4.55%，是表現最差的道指成份股；微軟收報202.54美元，跌4.35%；亞馬遜與Facebook亦分別跌3.66%及3.03%。