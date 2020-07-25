【美股】三大指數下滑　英特爾股價重創逾16%　金價創收市新高

華爾街7月24日的表現偏軟，受到美中關係持續緊張和新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，導致三大指數全日在低位徘徊。

道指收市報26469.89點，跌182.44點，跌幅0.68%；納指報10363.18點，跌98.24點，跌幅0.94%；標普500指數報3215.63點，跌20.03點，跌幅0.62%。

科技股連續兩個交易日成為下挫災區，晶片製造商英特爾（Intel）延遲生產更細小而處理速度更高的7納米晶片，拖累股價收市重挫16.24%。Facebook、Google母公司Alphabet、微軟和蘋果公司等都錄得跌幅，Tesla股價更跌6.35%。

總結一周表現，道指結束連升4周的走勢，納指自5月以來首次出現連跌兩周，而標普500指數連升3周的情況亦告終。

受到中美關係緊張等外圍因素影響，投資者轉到黃金市場避險，帶動金價一度升至每盎司1904.60美元高位，收市報每盎司1897.50美元，創下收市新高。

歐洲股市同樣全面向下，英國富時指數收市報6123.82點，跌1.41%；德國DAX指數報12835.10點，跌2.05%；法國CAC指數報4956.43點，跌1.54%。