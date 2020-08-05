Rolex勞力士是瑞士人自己造？香港市場大過中美？你不知道的7件事

提到機械錶生產國，大多數人腦海中第一個想到的肯定是瑞士；的確，瑞士鐘錶業擁有悠久歷史、文化與人才，品牌數量也多，甚至許多鐘錶的發明也都是出自瑞士，雖然全球製錶的品牌和國家不在少數，但是要比代表性，我們幾乎找不到能與瑞士分庭抗禮的國家。你已經知道瑞士是最有名的鐘錶輸出大國，但有關瑞士製錶產業其實還有更多值得了解與觀察的重點，以下我們將列出有關瑞士手錶產業你必知的幾件事，看完後你對於瑞士為什麼能成為製錶大國應該會有更深入的了解。

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1. 瑞士是全球鐘錶業的代名詞

瑞士每年生產超過2000萬只手錶，光看數量僅佔全球總產量約2％。但以整體價值計算，瑞士製錶業卻佔據了全球鐘錶市場50％以上的比例，瑞士手錶品牌的年營業額總和約超過500億瑞郎。其中售價超過1000瑞郎的手錶中有95％以上在瑞士生產。近年來，瑞士手錶的平均出口價格穩步增長，達到近1000美元，可是消費者往往要付出超過這個價格的2000至3000美金以上，才能入手自己夢寐以求的名錶。

2. 鐘錶業是瑞士第三大出口產業

瑞士出口產業前兩名分別是化學製藥業以及機械與電子產品，緊接在後的第三名就是製錶產業，鐘錶約佔瑞士GDP的1.5％，屬於他們經濟的主要命脈之一。在瑞士製錶業主要產地如日內瓦、Neuchâtel、Jura與Bern等共700家公司，連同其周邊產業約可為瑞士創造10萬個以上的就業機會。

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3. 瑞士鐘錶業是一個相對封閉的強勢集團／品牌環境

瑞士鐘錶品牌數量介於300至400之間，但其中強勢品牌的影響了佔了大部分，例如2019年瑞士鐘錶銷售額最佳的前五名，包括百達翡麗、浪琴、卡地亞、歐米茄和勞力士就佔了瑞士鐘錶出口額將近50%，如果在廣義一點來看，目前瑞士鐘錶業大概可以簡單理解為三大集團（Swatch集團、Richemont集團和LVMH集團）以及三個獨立集團品牌（勞力士、AP和RICHARD MILLE）獨大的局面，可以說是強者恆情的態勢，產業整體而言顯得較為封閉。

4. 2019年單Apple Watch的出口量就比整個瑞士鐘錶業加起來還多

2019年，瑞士鐘錶出口的手錶比2016年減少了近一千萬。受到新冠疫情影響，瑞士鐘錶業2020年預計僅能出口1600萬隻手錶，相當於第二次世界大戰時期的水準。而在入門品牌如VICTORINOX SWISS ARMY、RAYMOND WEIL等因為2017年開始實施更嚴格的「瑞士製造」法規而受影響，為了能符合標準，這些品牌被迫在瑞士訂購更多零部件，手錶售價隨之提高，因此銷量下降不少。在出口量方面，瑞士鐘錶與最具代表性的智慧錶——Apple Watch雙方在2018年之後開始出現黃金交叉，在此之前瑞士錶的出口量皆高於Apple Watch，此後雙方的出口量此消彼長，至2019年止，瑞士鐘錶的出口量降到剩2000萬出頭，反觀Apple Watch已經衝破3000萬隻！

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5. 亞洲是瑞士鐘錶出口貿易的主力地區，尤其中國是潛力雄厚的金主

千禧年之後由於中國逐漸向外開放市場，因此瑞士鐘錶也開始大量往中國輸出，迄今將近20年左右的時間，瑞士手錶進到中國市場的出口額激增了百倍以上，根據資料指出，符合瑞士製造條件的高級手錶，大概有50%的比例都是銷給中國的消費者。以出口額的比例來看，前三名依序是亞洲（53%）、歐洲（31%）與美洲（14%），而如果是單獨就區域市場來說，香港、美國及中國是瑞士鐘錶業的三大市場，不過由於香港近年政治與疫情紛擾不斷，未來瑞士出口主要市場的排名可能還會變動，中國已經隨時瞄準好要上位了。

6. 就連瑞士鐘錶製造業也需要仰賴外勞

我們可能腦海中都有一個畫面，在瑞士土生土產的製錶師們正努力共同打造出一隻又一隻精密的瑞士手錶，但其實瑞士製錶業也無法完全靠當地的人工支撐整個產業，由於考量到生產成本的關係，瑞士鐘錶業大概從20世紀中期開始引進國外人事成本較為低廉的外勞參與製錶。目前位在瑞士邊境的製錶重鎮喜歡聘用來自Jura州的製錶師來當作生產線上的管理者，他們大概估算已經佔了瑞士產業人力的三分之一以上，不過比較底層技術性勞力的工作，還是會靠着外勞來頂上人力缺口。

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7. 勞力士名氣人氣買氣都是瑞士鐘錶實質的No.1

勞力士手錶出現在全球許多著名人物的手腕上，在各大鐘錶社團也是勞力士手錶的聲量最高，同時他們家也是全球最暢銷的瑞士手錶品牌。如果只看2019年，根據摩根士丹利和瑞士LuxeConsult公司發表他們所估算的各品牌財報榜單中，勞力士是瑞士鐘錶中營業額唯一超過50億瑞郎的超級品牌，而這個數字也改寫了品牌歷年新高。雖然勞力士手錶在市場上很吃香，但實際上品牌本身非常低調，不說你可能不知道，勞力士並不是一家上市公司，目前還是只由Wilsdorf家族基金會主理，也因此他們管理層的決策不需對外透露得太多，某種程度上也保有了品牌高度的自治經營權。

看完以上這7點，是不是對於瑞士手錶有更進一步的認識了呢？其中小編覺得Apple Watch默默把年產量衝到比整個瑞士鐘錶業還多這點很驚人，雖然說本質上智慧錶和機械錶各有各的市場，但未來人們會不會更傾向於購買便利性更高的智慧錶而捨棄收藏價值與工藝導向的機械錶呢？雖說從石英錶的例子來看，這中間不必然存在誰取代誰的情況，不過邁入3C時代整體的環境又跟1970年代那時有所差別，未來手錶會如何發展，這是我們每個愛錶人都關心的議題，總之還是那句老話：讓我們繼續看下去囉。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：有關瑞士鐘錶界必知的幾件事】