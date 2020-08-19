【新冠肺炎】各國經濟表現不一　分析建議吸納中韓股票

在新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情大流行下，各國經濟表現備受關注，同時亦影響投資者的決定。有分析認為，美國國內疫情持續，以至美元表現跑輸大市，相反人民幣與韓圜的表現較佳，建議投資者可吸納中國或韓國股票。

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《亞洲時報》（Asia Times）8月10日分析指出，穩定的人民幣匯率無視華府對中國科技企業的封殺，市場對人民幣的信心值得關注。

文章指出，貨幣匯率很少直接反映國家經濟實力、金融經濟基本面或短期經濟發展。但在新冠肺炎疫情下，貨幣匯率與國家應對疫情表現，以及實際和預期疫情影響經濟表現，出現異常緊密地吻合（unusually tight alignment），並與股市走勢形成鮮明對比。

簡而言之，就是美元表現不佳，人民幣和韓圜就跑贏大市，金價則持續攀升未見頂。美國最新公布的就業數字說明，在第二波疫情爆發時，當地經濟在7月中旬陷入停頓，而這一波疫情仍在繼續蔓延。華府無法控制疫情，迫使聯儲局在資產負債表上增加更多政府債務來支撐消費。

中國、韓國及德國的經濟復蘇狀況就好於預期，並正在復蘇。文章稱，中國和韓國政府並無承擔大量的債務支撐消費，而是通過借鑒疫情的經驗調整經濟結構。中國不但與亞洲地區（日本除外）的貿易正在擴大，7月中國對美國出口總值更按年大增15.9%，增幅創2018年10月貿易戰以來最高。

文章建議投資者，將黃金的近期目標價訂在2,500美元，同時可以將投資分散到中國或韓國股票市場。因為在中國股市會受到人民幣升值保護，韓國股票投資也是如此，而韓圜自3月下旬以來，已一直穩定升值。