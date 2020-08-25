美股連續3個交易日造好　納指及標指再創收市新高

紐約股市連續3個交易日上升，美國批准以新冠肺炎康復者的血漿作為治療方法，市場對新型冠狀病毒治療及疫苗研發進度感到樂觀，而能源、金融及科技股造好亦帶動大市，納斯達克指數及標準普爾500指數再創歷史新高兼收市新高。

道瓊斯工業平均指數收報28308.46點，升378.13點或1.35%；納指一度高見11462點，升幅達1.33%，收市反覆縮至升0.6%或67.92點，收報11379.72點；標普500指數曾升至3432.09點的即市歷史高位，收報3431.28點，升34.12點或1%。

大型科技股強勢持續，蘋果公司股價收巿升1.2%，企穩500美元以上，推動納指與標普指數創新高。飛機製造商波音公司高收6.4%，是道指上升的主要動力之一，而美國最大電子商務公司亞馬遜及遊戲機晶片商英偉達（Nvidia）同破頂亦有助推高美股。

近期美股持續上漲，納指與標普500指數屢創新高，美銀首席投資策略師Michael Hartnett稱，其原因是股市已經對央行的寬鬆政策「上癮」；展望未來，美銀認為，隨著全球各國政府、央行持續推出刺激政策推升通脹，加上美元明顯貶值，整體前景將再次變得更有利於價值股。