【美股】聯儲局公布新政策　推動標普續創新高

華爾街8月27日的股市個別發展，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示央行會容許在一段時間內將通漲率升至2%以上，同時等待失業率回落一段時間才考慮調整利率，刺激道指及標普500指數以升勢收市，道指一度曾收復今年以來的失地；標普則連續5個交易日錄得收市新高。

道指收市報28492.27點，升160.35點，升幅0.57%；納指報11625.34點，跌39.72點，跌幅0.34%；標普500指數報3484.55點，升5.82點，升幅0.17%。

受到鮑威爾的言論刺激，銀行股普遍向好，摩根大通收市升3.30%；花旗集團升1.71%；富國銀行及美國銀行分別漲2.29%和1.96%。不過科技股則偏軟，Facebook跌3.52%；亞馬遜下滑1.22%；Netflix下挫3.88%；Google母公司Alphabet跌0.95%。

另外雅培獲美國當局批出緊急許可，推出廉價版快速試劑，可以在15分鐘就能得知檢測結果的新型冠狀病毒（COVID-19），其利好消息推動公司股價一度急升10%，收市升7.90%。

歐洲股市全線下跌，英國富時指數報6006.37點，跌0.65%；德國DAX指數報13097.25點，跌0.70%；法國CAC指數報5015.97點，跌0.64%。