【美股】蘋果及Tesla受追捧　納指高收再創新高

8月最後一個交易日，美股收市個別發展，股份一拆四的蘋果公司與一拆五的電動車廠Tesla備受追捧，股價急升，其他多隻股份則受到沽壓，諸如迪士尼、波音及沃爾馬等道指成份股均告下跌。

道瓊斯工業平均指數終止三連升，全日最多跌290點，收報28430.05點，跌223.82點或0.78%；納斯達克指數高見11829點, 再創歷史新高，收報11775.46點是收市新高, 升79.82或0.68%；標準普爾500指數反覆偏軟，雖然一度高見3514點再創歷史新高，但收市仍跌7.7點或0.22%，收報3500.31點。

投資者持續關注蘋果和Tesla等高科技股，Tesla周一股價勁升12.57%，每股收報498.32美元，盤中曾破頂見500.14美元，市值超越VISA，在美股排名第7；蘋果股價升3.39%，是表現最強的道指成份股，全日最高見131美元再破高位。不過，銀行板塊普遍走低，拖累道指與標普500指數收跌。隨著美債收益率下跌，摩根大通、花旗、美銀及富國銀行等均跌1%以上；聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）周一表示，聯儲局不會僅因失業率下降而加息，其講話導致美債受益下降。

在整個8月份，道指升了7.57%，錄得1984年以來最大同期漲幅；標普500指數上升7%，創1986年以來最大同期升幅；納指上漲9.6%，為2000年以來最大同期升幅。