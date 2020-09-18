Rolex勞力士舊款綠水鬼價格突失控創新高　大漲價全因這件事

自從勞力士在9月1日發表全新的Submariner水鬼系列後，除了品牌同步出貨新水鬼，市場上舊款的水鬼也紛紛開始出籠，導致現在新舊水鬼並存在市面上，這代表水鬼變好買了嗎？當然不是，話說當9月1日勞力士剛發布新水鬼的時候，舊水鬼的價格已經比起新水鬼推出前有稍微上漲，但9月過了第2週之後，舊水鬼的價格就有點「失控」了，尤其是原本就搶手的116610LN和116610LV，現在更是漲到一個歷史新高。

有日本媒體就整理出過去一年內（從2019年8月到2020年9月）勞力士舊款人氣水鬼包含114060、116610LN和116610LV的價格變化，從圖表中可以看到三款的價格在2019年後半段先抑後揚，接著到2020年3月～4月新冠肺炎剛開始在全球大爆發時又一舉跌到近期的低點，然後從2020年5月開始價格又逐漸回穩上揚，接著到8月中時由於新水鬼將問世的消息甚囂塵上，曾帶動舊款水鬼的價格小幅上揚，然後就是進入到9月第二週之後，幾乎可以用「一飛沖天」來形容三款舊水鬼的價格變化，尤其是116610LV簡直像搭直升機一樣，一下從地面飛到天上。

價格變化最誇張的舊款綠水鬼116610LV（點圖放大瀏覽）：

目前116610LV在日本的實際成交價格達到了定價的2.5倍，日媒更指出在短短一週之內，它的價格就飆升超過70萬日圓（約5.2萬港元）、也就是將近台幣20萬之多！之所以會出現這樣戲劇性的漲幅，原因並不難猜，也就是因為新款綠水鬼126610LV把面盤改成黑色，導致原本綠面的116610LV成了絕響，所以現在市場反而更想要搶到這款原本就很難搶的手錶，導致它的價格不斷被抬高，這種短時間內價格暴衝的狀況在手錶業界中還真的是難得一見。

不只綠水鬼，勞力士熱門錶的聲勢在這一波新錶發佈後顯然又更旺了，日媒也順勢追蹤了數款人氣款式目前最新的價格行情，以下一一列出給大家參考（點圖放大瀏覽）：

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從以上這11款勞力士運動錶的最新價格中可以看出它們大多數都比8月的價格要更高，但普遍也就是漲個幾萬日幣的水準，唯獨那兩隻水鬼因為新款推出後形同絕版，使它們在短期內價格不斷飆升，已經高到有點離譜的境界了；這種現象短期內可能還是無解，畢竟物以稀為貴，以目前水鬼當紅的局勢看來，在新舊水鬼剛交接的過渡期，買錶人想入手的慾望有增無減，唯有等待時間拉長一點，等到水鬼的熱度稍微降溫後才可能盼到價格回復到比較「正常」的水準。

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★價格穩定、入手高級錶的絕佳切入點：

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：綠水鬼116610LV日本ㄧ飛沖天，九月價格狂飆快20萬元】