【美股】道指一度急挫逾900點　收市跌1.84%　蘋果插水後升3.03%

美股周一開市下挫，銀行股持續受壓，踏入中段道瓊斯工業平均指數一度跌逾900點，尾段在科技股回穩帶動下跌幅收窄，收報27147.7點，跌509.72或1.84%，是2月以來首次錄得連續4個交易日下跌；納斯達克指數收報10778.8點，微跌14.48點或0.13%；標準普爾500指數挫38.41點或1.16%，收報3281.06點。

巿場憂慮新型冠狀病毒（COVID－19）疫情惡化可能導致歐洲多國再度採取封鎖措施，美國民主、共和兩黨在國會新一輪紓困方案談判又陷入僵局，加上美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）一系列機密文件被公開，爆出多家國際大行涉嫌洗黑錢，嚴重打擊投資者信心。

Tesla股價曾跌逾7%，其後反彈，每股收報449.39美元，升7.24美元或1.64%；蘋果公司同樣由跌轉升，早段曾插水3.5%，收報每股110.08美元，升3.24美元或3.03%，為表現最強的道指成份股；微軟亦抽高1.07%。銀行股全線下挫，德銀大跌8.2%，摩通跌3%，美國運通亦挫5%，是表現最弱的道指成份股。

Oppenheimer Asset Management首席投資策略師John Stoltzfus稱：「受近期估值過高、經濟與冠狀病毒風險影響，迄今美股已從近期高位下跌，但跌幅超過了我們預計的4%至6%範圍。」但他認為，上周五美股下跌並不令人感到意外，「那是因為9月份通常是股市處境艱難的時期。自3月23日至9月2日，標指已升了60%，市場在上漲和下跌時都有些過頭了。」