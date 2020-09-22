【Tesla電池日】Model 3三年保值率高達90.2%　遠超過傳統燃油車

二手車保值率是很多消費者購車時的顧慮之一，電動汽車一直因為技術迭代過快保值率過低被詬病，無法形成完整流通的生命週期，讓很多消費者望而卻步。而特斯拉（Tesla）Model 3正在打破這一魔咒，其3年保值率將近90%的優秀表現，正讓人重新審視電動汽車。

近日，海外汽車搜索引擎iSeeCars發布了一項二手車貶值最新研究報告，該報告用三年時間分析了超過690萬輛汽車，通過真實數據找出三年後保值率最高和最低的車型。

數據顯示，在使用三年後，特斯拉Model 3貶值率為10.2%，保值率達到了近90%，意味著如果一台Model 3的購買價格為27萬，使用三年後還能賣出24萬的高價。而傳統燃油車使用三年後，平均每輛車貶值39.1%，其中電動汽車三年貶值率更是高達59.2%，與Model 3存在天壤之別。

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iSeeCars網站行政總裁Phong Ly表示：「特斯拉Model 3是折舊率最低的車型，自2017年投產以來，Model 3的需求依然很旺盛。儘管與新車價格相比，Model 3三年二手車的價格並沒便宜多少，但畢竟為消費者提供了更實惠的選擇，降低了擁有Model 3的門檻。」

根據iSeeCars網站上另外一組數據顯示，在二手車市場非常完善的美國，一輛二手的Model 3只需要平均29.3天的時間就能被銷售出去，在流通時間中排名第一。第二名的寶馬X6則需要43天，而美國二手車平均銷售時間長達68.9天。該公司認為，Model 3如此搶手，得益於其出色的產品性能，以及能不斷更新的智能特性。再看來自中國市場的數據，根據中國汽車流通協會《6月中國汽車保值率研究報告》顯示，純電動車3年平均保值率僅為41.5%，對比來看能明顯看出Model 3在保值率上的優越表現。

二手車保值率體現的是一台車輛的綜合價值，包括自身品質、企業品牌、銷售策略，甚至消費者心中的口碑等，都能對保值率產生較大影響。Model 3如此出色的保值率，是全球消費者對特斯拉品牌和產品全面認可的結果。Model 3領先行業標準的產品力，為它在二手車市場的流通打下了良好的基礎。而其持續不斷的OTA空中升級、自動輔助駕駛等功能，可以讓車輛始終保持領先狀態，大幅延長了車輛使用壽命。另外特斯拉擁有龐大的自營充電網絡、自營銷售/售後團隊，對提升特斯拉二手車保值率都起到重要作用。

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