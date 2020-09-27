G7財長支持延長貧窮國家償還債務期限　矛頭指向中國

七國集團（G7）財長9月25日支持延長20國集團（G20）暫停償還債務的期限，並認識到未來有必要廣泛減免債務，同時將矛頭指向G20成員國中國，指中國貸款缺乏透明度。

G7財長發表聯合聲明，指一些國家將國有機構列為商業銀行，沒有全面參與債務暫緩償還倡議（DSSI），對此「深感遺憾」。儘管聲明沒有特別提到中國，但G7官員表示，信息顯然是針對北京。在與尋求債務減免的國家打交道時，北京沒有將國有的中國國家開發銀行（CDB）和其他政府控制實體提供的貸款納入官方債務總額。

G7財長承認，在目前暫停官方雙邊債務償還之外，一些國家還需要進一步的債務減免，並敦促G20主要經濟體和巴黎俱樂部債權人在10月14日G20財長會議前就重組這些債務的共同條款達成一致。

日本財務大臣麻生太郎在G7電話會議後對記者說，「在DSSI中，中國的參與度完全不夠」。麻生太郎說，「我吿訴G7，我們必須進一步向中國施壓，DSSI需要在2020年年底最後期限到期後進一步延長，我們必須確保所有債權人公平分擔負擔。」

聯合國財務專家勒孔特（Eric LeCompte）表示，中國面臨愈來愈大的壓力，「他們說得非常具體，所有中國政府實體都應該停止接受窮國的債務償還。」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）對貧窮國家的打擊尤其嚴重，有可能使1億多人陷入極端貧困。疫情將迫使許多疫情危機前已經負債累累的國家重組貸款，否則將面臨違約。4月批准的G20債務暫緩償還倡議旨在幫助發展中國家應對疫情的影響。迄今為止，倡議已經幫助43個國家推遲50億美元的官方債務償還。

G7財長發布的這份聯合聲明反映外界愈來愈認識到計劃沒有達到目標。計劃為發展中國家節省的資金遠遠低於最初預計的120億美元，約30個符合條件的國家因為擔心損害未來的借貸能力而選擇不要求延期。

G7財長表示，應「在請求國際貨幣基金組織（IMF）融資的情況下」延長倡議，並呼籲制定新的條款清單和諒解備忘錄，改善倡議的實施情況。他們表示，這一努力應集中在暫緩債務償還之外的債務處理，以及「所有債權人公平分擔負擔」等關鍵問題上。

此外，他們表示，所有根據DSSI歸類為「商業」的債權在未來的債務處理以及在執行IMF政策時都將被同樣的處理。這一政策將使得更多的中國貸款參與到未來的債務重組中來。