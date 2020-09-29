【美股】金融科技航空股領漲　道指三連升

在美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登進行首場大選辯論前夕，投資者觀望美國國會重啟談判，憧憬在11月大選前可通過新一輪刺激經濟方案，加上中國強勁的經濟數據， 紐約股市周一（28日）承接上周五（25日）升勢，連升第三個交易日。

在金融股、科技股及航空類股份帶動下，道瓊斯工業平均指數高開188點後反覆向上，收巿升410.10點或1.51%，報27584.06點；納斯達克指數收報11117.53點，升203.97點或1.87%；標準普爾500指數升53.14點或1.61%，收報3351.60點。

銀行股回勇，花旗集團收漲3.1%，摩根大通和摩根士丹利均升超過2.8%，美國運通、美國銀行、高盛也漲逾2%。航空與郵輪等「重啟經濟」概念股也普遍造好，聯合航空與達美航空升幅均超過半成，美國航空及西南航空也升逾3%，飛機製造商波音公司升6.4%，是表現最強的道指成份股；蘋果與亞馬遜同樣反彈逾2%，Facebook、微軟、芯片生產商英特爾等科技股全線上漲。

美國國會眾議院議長佩洛西周日表示，眾議院民主黨人正在起草規模削減至2.4萬億美元的援助方案，在最後一刻通過抗疫紓困刺激協議的可能性仍然存在。眾議院試圖推進2.4萬億美元規模的紓困方案，較先前提議的規模少約1萬億美元，最快可在本周表決。

中國官方報告8月工業利潤猛增19.1%，為連續第四個月增長，顯示這個最早遭受冠狀病毒疫情打擊的經濟體持續復甦。