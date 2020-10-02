【美股】華爾街股市微升　新一輪救市方案談判影響走勢

美股三大指數10月1日以輕微升幅收市，投資者對於華府能否與國會達成新一輪刺激經濟方案抱懷疑態度，並對經濟從疫情復蘇的進展感到憂慮，導致道指接近蒸發早段升幅。

美國眾議院原定在9月30日表決由民主黨提出的2.2萬億美元的刺激經濟法案，但臨時延期表決，令眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）與財長姆努欽（Steven Mnuchin）有更多時間商討推出跨黨派版本。眾議院其後指原本的法案會在1日較後時間表決。

另外美國的新申領失業救濟人數比預期少，但當地9月的採購經理指數比8月稱為下降，影響投資者情緒。

道指收市報27816.90點，升35.20點，升幅0.13%；納指報11326.51點，升159點，升幅1.42%；標普500指數報3380.80點，升17.80點，升幅0.53%。

科技股普遍向好，推動股市向上，亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet及Facebook股價分別升逾1%；Netflix更上漲5.5%。

歐洲主要股市個別發展，英國富時指數收市報5880.49點，升0.25%；德國DAX指數報12726.85點，跌0.27%；法國CAC指數報4824.04點，升0.43%。