【特朗普確診】美股短期或有「拋售潮」專家：買這類及避開「它」

美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭確認感染新冠病毒，市場觀察家警告，小心美股波動劇烈，風險性資產恐性會出現嚴重拋售潮。

▼外界暫時未知是否美國總統高級顧問希克斯傳染特朗普夫婦，但他們3人近日曾一同出席公開活動。想看更多照片，請點擊放大觀看：

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美股三大期指均下滑，香港時間下午1時41分，標普500期指一度重挫2%，跌幅稍後收斂至1.8%，道指期貨跌1.8%，納斯達克100挫低2%。東京和其他亞洲股市也下跌。特朗普染疫新聞引發風險規避行為，美元和日圓匯率走高。恐慌指數（VIX）10月期貨合約上揚8.2%報33.2點，11月攀高5.9%報34.4點。

Oanda公司亞太部門資深市場分析師Jeffrey Halley說：「市場痛恨不確定性，此事符合全部條件。不光因為總統，也因為這可能意味疫情已散播到美國政府高層。」

其他專家的看法還包括：

1. 修正10%

Global CIO Office執行長Gary Dugan說：「我們努力瞭解情況，因為這種事顯然不在投資管理手冊裏。他可能被隔離兩周，所以那可能意味，他會聲稱這是無效選舉。這會引發市場緊張，我們可能看到美股修正10%，恐將在今年剩下的時間拖累亞股。」

2. 急買黃金

Tellimer分析師Nirgunan Tiruchelvam說：「會有一波拋售潮。可能持續數天。這也影響特朗普當選機會。民眾會購買黃金和其他安全資產。科技股最脆弱，因為估值會受衝擊。」

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3. 對沖標普

駐新加坡的United First Prtners亞洲研究部門主管Justin Tang說：「投資人應該對沖標普的風險變動。如果特朗普進加護病房，這會是大問題，如果他是無症狀感染者，波動性也許能得到控制。」（編按：特朗普在10月2日宣布確診時已出現徵狀，已進入軍方醫院。）

4. 日㘣、美元

瑞穗證劵公司首席外匯策略師Kengo Suzuki說：「新聞引發揣測，拜登將在美國總統大選領先，帶動日圓和美元避險資產的漲勢。特朗普的檢測結果也顯示美國疫情出人意料的散佈狀況。」

5. 選戰議題

IG Asia市場策略師Jingyi Pan表示：「距大選剩一個月，所以這項消息對共和黨來說，確實讓選戰陷入混亂。」

根據United First Prtners亞洲研究部門主管Justin Tang，「非親市場派的拜登可能憑添對抗特朗普的火力」。

另外，Nordea投資基金資深總體經濟策略師Sebastien Galy撰寫報告表示，特朗普確診可能讓他的政府對中國採取一項強硬舉措。他也說，美股將進一步走弱、更多媒體爆料、拜登勝選機率升高，「此事將創造一系列餘震，波動指數合約無疑將變貴」。

▼特朗普10月2日公布其高級顧問希克斯確診，想看更多她的照片，請點擊放大觀看：

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