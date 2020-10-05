Elon Musk狂言2030年Tesla年產2000萬輛　10年飆升50倍有可能嗎？

為電動車領域翹楚的特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk），近期又再度語出驚人，預言在2030年以前，特斯拉可能將年產量提升至2,000萬輛，同時全球電動車產能將突破每年3,000萬。

馬斯克本周在Twitter上表示，可能未來7年內全球電動車產能就可突破3,000萬輛，「6年、5年都有可能，雖然機率不是很大。」強調電動車產能是「指數性增長」，光一年時間就會帶來巨大的差距。與此同時，馬斯克再發豪語，認為特斯拉有機會在2030年內達成2,000萬年產能的目標，不過這需要整個團隊優秀的執行能力才有望實現。

馬斯克再發豪語，認為特斯拉有機會在2030年內達成2,000萬年產能的目標。（Twitter@teslavibes）

2019年時，特斯拉全年銷出了約37萬輛電動車，與2,000萬的目標足足有50倍的差距。特斯拉曾預估，2020年產量將突破50萬輛電動車，不過上半年受到疫情影響，僅產出約18.5萬輛，暫時落後目標。

馬斯克曾指出，限制電動車產能的最大因素，就是在電池的產製上。上周特斯拉才在電池日活動中，發表了最新的4860電池技術，預計可大幅縮減電池成本，並提升電動車的續航里程，將行駛成本降至與油車比肩的程度，但預計2022年才能邁入量產。

+ 9 + 9 + 9

10年產量飆升50倍，特斯拉可能做到嗎？

那麼，馬斯克喊出的數字有根據嗎？或者有可能實現嗎？愈來愈多傳統車廠都已投入電動車的研發產製，根據國際能源署的報告，目前電動車佔全球車市的2.6%，2019年一共銷出210萬輛。另外，若將特斯拉的銷量納入計算，可得出其市佔率約為17.6%。

以目前的產量來看，雖然馬斯克喊出的數字，似乎只是不可能實現的無稽之談，卻不是完全沒有根據。國際能源署也預估，電動車市場將在未來幾年快速增長，2030年全球電動車銷量將達到4,400萬輛。勤業眾信的電動車報告中則估計，未來10年的電動車市場將以29%複合增長率，在2030年達到3,100萬輛的年銷量。儘管數字上有差距難以直接比對，這兩份報告的結果仍說明馬斯克的預測並非無的放矢。

事實上，特斯拉能在2030年達到2,000萬產能的預測，最早也並非出自馬斯克口中。早在他放話前，便有特斯拉觀察家估計，特斯拉若有辦法維持增長幅度，可能在2020年達到2,100萬產能，並在2040年達到4,400萬輛的水準。依照計算結果，特斯拉想在2030年達到2,000萬輛的產能，需要維持約45%的複合增長率，這並非完全不可能的事，2012年至2019年間特斯拉平均交車量每年增長達100%，不過隨着企業規模擴大，想維持增長速度的難度也會上升。

+ 9 + 9 + 9

馬斯克坦承特斯拉估值虛高，但有信心5年內超越

即使經歷數度的暴起暴落，目前特斯拉股價仍較年初時增長近300%，可說背負着投資者沉重的期待。馬斯克日前在《紐約時報》的Podcast中坦承，特斯拉現在價值被嚴重高估，但他信心滿滿認為，他們將在未來5年內達到「物有所值」，實際價值超越當前的市值水準。「市場的關鍵多數已經得出結論，特斯拉會勝利。」馬斯克表示，「我早就說過股價太高了，當時甚至還不及現在的水準。但如果你問我特斯拉能否在5年內超越當前市值，我的答案是肯定的。」

搭配在Twitter上宣言的年產量2,000萬輛目標，可說馬斯克對特斯拉前景一片看好，先前的電池日上，也預告將推出只要2.5萬美元的電動車款，可望進一步擴大電動車普及率。這位矽谷鋼鐵人指出，特斯拉已經走過最難熬的時期，「特斯拉已經實現量產並保持正現金流的能力，從汽車公司角度來看這才是特斯拉最大的成就。」

+ 2 + 2 + 2

+ 24 + 24 + 24

延伸閱讀：