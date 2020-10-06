【美股】受特朗普預告出院刺激　紐約股市顯著造好

投資者憧憬美國即將就新一輪刺激經濟方案達成協議，而確診新冠肺炎的總統特朗普預告即將出院，加上美國服務業出乎預期加快增長，市場瀰漫樂觀情緒，美股周一高開後持續上升，3大指數高收約2%。

道瓊斯工業平均指數高開142點後升幅擴大，一度升穿28000點，全日高見28162點，收巿報28148.64點，升465.83點或1.68%，創兩周半高位；納斯達克指數升257.47點或2.32%，收報11332.49點；標準普爾500指數收報3408.62點，升60.18點或1.80%。

據報道，特朗普靜脈注射了大劑量美國藥廠再生元（Regeneron Pharmaceuticals）的實驗性抗體藥物，再生元股價造好，收市升超過7%。上周五受壓的科技股回穩，各類股份亦普遍上升，蘋果將下調iPhone 11系列售價，每股收報116.5美元，升3.08%，Netflix同樣升超過3%；電動車製造商特斯拉（Tesla）錄得2.55%的升幅，每股報425.68美元，帶動納指收市續升2.32%，緊貼全日高位報11332點。

美國國會眾議院議長佩洛西周一與財長姆努欽（Steven Mnuchin）電話磋商新一輪財政刺激方案。佩洛西上周五表示談判取得進展，「我們將繼續致力於刺激措施條款的制定，以便迅速達成協議」；她又呼籲航空業推遲裁員，稱新的航空業紓困措施即將出台。