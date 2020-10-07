【美股】特朗普叫停磋商刺激經濟方案　道指急插水

美國總統特朗普（Donald Trump）10月6日突然拒絕民主黨提出的刺激經濟方案，宣布至少押後至11月3日大選後才恢復商討，他批評來自民主黨的國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）沒有誠意磋商。

消息傳出後，華爾街三大股指數插水式轉跌，道指由上升約200點急速下滑至跌逾400點。

...also coming back in record numbers. We are leading the World in Economic Recovery, and THE BEST IS YET TO COME! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

特朗普稱，佩洛西提出總值2.4萬億美元的新紓困方案只為援助管治差劣及罪案頻發的民主黨州份，款項用於與對抗新冠病毒疫情無關的地方，「我們給出了非常慷慨的1.6萬億美元的方案」，但佩洛西沒有談判的誠意。他因此要求參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）專注於最高法院大法官巴雷特的提名工作上，並承諾勝選後會通過主要刺激經濟法案，向勤奮的美國人及小型企業伸出援手。

佩洛西之後發表聲明回應，批評特朗普再次展示真正一面，就是與共和黨議員合謀，以國家為代價，將自己列為優先。她認為特朗普拒絕談判，反映對方無意根據《英雄法案》（Heroes Act）消滅病毒。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同日表示，美國經濟前景仍然高度不確定，經濟擴張遠未完成，援助過度的風險小於援助過少的風險；如果沒有足夠的政府援助，美國的經濟復甦將疲軟，援助過度的風險小於援助過少的風險。