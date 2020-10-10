【美股】特朗普要求更大規模救市方案　刺激三大指數收市上升

華爾街10月9日的股市全線向好，受到總統特朗普要求達成更大規模刺激經濟方案的消息刺激影響，美股三大指數都以升市結束本周交易。

民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）繼續與財長姆努欽（Steven Mnuchin）討論新一輪救市方案，特朗普表示期望新方案的規模比共和或民主黨現時提出的更大。

道指收市報28586.90點，升161.39點，升幅0.57%；納指報11579.94點，升158.96點，升幅1.39%；標普500指數報3477.13點，升30.30點，升幅0.88%。

縱觀整周表現，道指累積升3.3%，錄得8月以來最佳一周表現；標普500指數及納指則分別升3.8%和4.6%，創下7月以來最好一周表現。

在個別股價方面，微軟及通用電力分別升超過2%；可編程芯片製造商賽靈思（Xilinx）傳獲AMD提出收購，刺激前者股價急升逾14%。

歐洲股市個別發展，英國富時指數收市報6017.10點，升0.65%；德國DAX指數報13041.35點，微跌0.01%；法國CAC指數報4946.81點，升0.71%。